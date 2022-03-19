疫情下生意受挫 无线视帝视后餐饮业转型

（综合讯）第五波疫情席卷香港，港星开店生意大受影响，“视帝”谭俊彦亏六位数，“视后”林夏薇唯有转型做外卖。

众所周知，不少香港艺人除了拍戏之外，也纷纷开店做生意，进驻餐饮、美容等各行各业皆有，行情好大家捞得盘满钵满，但遭遇行情坏，尤其当下的第五波疫情，生意更是惨淡经营，为避免亏大，有者只好结束生意，但有者依然想尽方法维持，希望疫情快点过去，生意能有好转。

谭俊彦：改做午市

“视帝”谭俊彦（Shaun）和“视后”林夏薇就是惨遭疫情牵连的其中两位餐饮业老板。Shaun近年在土瓜湾开设西餐厅，主打熟成牛肉，为了保持肉类新鲜度，专诚花逾10万港元（约1万7319新元）于美国订制冻肉柜，本来餐厅已先后经历四波疫情，去年底生意渐上轨道，怎料第五波疫情突袭，杀他一个措手不及。由于当时他已飞往内地为新剧作准备，故只能隔空与餐厅拍档商议。

面对愈来愈差的情况，谭俊彦只好做出一系列改革。他接受港媒访问时说：“第一就是转做外卖，代理火腿等产品，由于未有明朗的方向，无可奈何下都会有人事变动。”

由于香港实施晚上6时后禁堂食，Shaun的餐厅只能退而求其次做午市，但效果不算太好，短短两个月亏了近10万港元。

林夏薇：转做外卖

坐拥19间食肆的“视后”林夏薇也受这波疫情影响，她表示旗下的点心店只好转型做外卖。

林夏薇告诉港媒：“真的很无奈，但也没有办法，现在抗疫第一，之前因为拍剧，一切由生意伙伴看着，大家都有很大压力。”

虽然生意难做，但林夏薇说会尽力保住员工的饭碗。

谭俊彦的餐厅短短两个月亏损了10万港元。（互联网）

陈豪的咖啡店不受影响。 （网络）

黄宗泽尚未有对策

黄宗泽在尖沙咀开了一家中高端的西餐厅，生意也受很大影响，连月来，他尝试了不少方法改善，比如推出38港元（约6.5新元）的早餐，以及1428港元（约247新元）的八人外卖餐等。

生意吃紧，黄宗泽表示该做的已经做了，目前尚未有新的对策，不过，他透露，无论如何也不会扣减员工工资，更不会裁员，有指他还给部分员工发奖金，也拒绝员工主动提出减薪的要求。

陈豪咖啡厅客似云来

不过，陈豪在尖沙咀经营了两年多的高端咖啡店，生意似乎不受疫情影响，据港媒指，由于他的咖啡店不主打晚市，外带也很方便，所以咖啡店天天客似云来。