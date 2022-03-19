谷爱凌成家班练拳 当新一任“龙女郎”？

（综合讯）年仅18岁的北京冬季奥运自由式滑雪女子金牌得主谷爱凌，近日在网络收获超高关注度。日前她又在社媒发布自己和成龙的合照，似乎有可能转战影视圈，未来动向让众人好奇。

据媒体报道，谷爱凌于3月16日在IG上传了与武打巨星成龙的合照，同时标记了成龙的IG帐号，并用一个惊叹号，表达自己的惊喜和激动；而另一张照片是谷爱凌与“成家班”的拳击教练对练，让网民纷纷期待她能以新一代“龙女郎”的身份出道，相信以她运动员的体能，要转战动作演员杀入娱圈绝对不是没可能。

据港媒报道，早在冬季奥运赛之前，影坛大哥成龙就在受访时谈起谷爱凌，他说自己一直有在关注冬季奥运，最喜欢双人滑冰还有跳台，在众多选手之中只记得谷爱凌：“我就记得一个谷爱凌，希望我们的健儿多拿一点奖。”这番话让外界猜测，谷爱凌或许真的可能成为新一任“龙女郎”。

也被推当“谋女郎”

不只是成龙，谷爱凌最近同时还被网友们强力推荐为知名导演张艺谋新电影的女主角，与当今中国内娱顶流、演技派小生、香港金像奖影帝易烊千玺合作。网友如此推荐也是因为谷爱凌早在去年就已经和易烊千玺合作，拍摄北京冬奥火炬传递的短片。

有传闻张艺谋会在今年夏天正式开拍他的全新科幻电影《满江红》，相传这部电影的男主角已经定为易烊千玺，至于女主角外界都猜测会是张艺谋力捧的刘浩存。

有望踢走刘浩存

刘浩存早前与易烊千玺合作了电影《送你一朵小红花》，尽管票房、口碑都还不错，但是她的演技备受外界质疑，加上前段时间她负面新闻缠身，许多网友都对她充满异议。

反观谷爱凌，在北京冬奥会之前就已经成为不少品牌商的宠儿，从综合条件来看，无论是人气、口碑还是知名度，谷爱凌都更胜刘浩存一筹，而她这次又被力荐当“谋女郎”，网友相信她极有可能挤走刘浩存。