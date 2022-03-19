周星驰罕见“现身”和全球网友谈艺术 自爆家里贴满这些

（香港讯）西班牙艺术家Joan Cornella推出NFT，被发现当中有周星驰于电影《国产凌凌漆》内的造型，是向周星驰致敬。负责与Joan Cornella合作推出NFT的数码及实体收藏品创作平台Fwenclub，今日（19日）就邀请久未露面的周星驰以语音广播形式进行对谈，讲解他的艺术收藏品。

当主持人说Cornellà曾提起很喜欢周的电影《少林足球》，周星驰客气地回应：“我也很喜欢他，他好像Al Pacino，有机会可以找他客串下。”

周星驰在对谈中感谢Cornella的支持，称自己也是他的粉丝。对于NFT，他说能够认证到版权，对像他经历过翻版泛滥的他和其他人而言，十分重要，何况在二手市场，创作人会分享到红利，也能够分享成果。

对谈中途，主持人赞周星驰是个出色的创作人，周星驰立即发挥周氏幽默回应：“我是艺术家呀！不过不要说给别人知道，因为是人都知道的嘛！”

提到NFT与元宇宙流行的年代，主持人说大家都很期待属于周星驰的元宇宙面世，他立刻一脸正经回应：“我以为一向都在这么做了！”

谈到艺术收藏，周星驰不失搞笑本色：“我的艺术收藏好多，例如那些毕加索、梵高的画作……的照片，我都贴到整间屋子。”接着开始力数NFT的优点︰“我一定买不起毕加索或者梵高的画，如果是他们的NFT，切开成一万份之后，我将来就有机会拥有。”

他的创作不止电影，电影《美人鱼》里的认人图像也是出自他的手笔，听到主持人赞他绘画的技术，周星驰搞笑接话：“其实我画卡通好厉害的，真不是开玩笑，但真的不好谁给别人听。”又说从小到大是日本漫画和卡通陪伴长大。