具俊晔即将出关 救过李政宰3星性命义举曝光

韩团“酷龙”（Clon）52岁成员具俊晔（Koo Joon-yup），宣布与45岁大S结婚，复合24年前旧爱后立刻“爱的迫降”台湾，今天（3月19日）隔离进入第10天，很快就能出关见大S。具俊晔成为台湾女婿后被封为“国民姐夫”，过去舍身救人的义举也被翻出。他2008年以DJ Koo身份参加奥迪在首尔举办的新车发表会，当时贵宾座位的部份架台倒塌，他二话不说挺身而出，救出在那里的等人，英勇事迹传为佳话。

据韩媒报道，具俊晔2008年11月受邀参加奥迪在首尔奥林匹克厅举行的新车发表会，以胶合板组成的贵宾区部份架台突然向下崩塌2至3公尺，李政宰（Lee Jung-jae）、金惠秀（Kim Hye-soo）、张根硕（Jang Keun-suk）等人因此被困住。具俊晔奋不顾身一手撑起倒塌的支架，另一只手帮忙扶起受困的人向上移动，等到所有人都上去后，自己最后才逃出意外现场。

当时有郑雨盛、金惠秀、李政宰、孔孝真等20多名艺人出席发表会，部份艺人受到擦伤。现场的目击者说：“架台突然倒塌，导致几个人跌落，虽然差点造成很大的意外，但是多亏有具俊晔，大家都没事，没有引起更大的伤害。”具俊晔的经纪公司事后后说：“不知道这件事会被传开，具俊晔觉得很不好意思。”如今具俊晔14年前的义举再被提起，网民纷纷大赞“姐夫是英雄”“人品太好”，夸大S嫁了好老公。

具俊晔3月8日宣布与45岁大S结婚，现在隔离中，今天早上在检疫期满前进行PCR筛检，他穿休闲灰色棉T、棉裤，脚上踩着拖鞋现身。见到大批媒体在场守候，他亲切挥手打招呼，虽然戴着口罩，但眉开眼笑藏不住喜悦，看起来心情不错。他下防疫车时听到媒体恭喜他结婚，他以韩文说“谢谢”点头致意。他明天（20日）凌晨零点将出关，结束隔离后将直奔大S豪宅，在老婆家开始7天自主管理。

对即将与具俊晔见面，小S说：“要见面，也要等他7天自主管理完全结束后才有可能见面。”小S已经安排要与他吃饭，“不知他有没听我的建议，在旅馆好好健身，到时候见面，我会好好检查一下……”