超人气动物园 Secret Zoo

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：安宰弘、姜素拉、朴英奎、金盛吴、全汝彬。律师事务所实习生意外接管破产动物园，并被要求让动物园恢复运作，然而值钱的动物们早就被债主们载走，他决定定做动物装，与职员们一起充当动物园里的“动物”。

框住这一刻

8频道 晚上10.30

对50年代到70年代的人来说，过新年的意义非常重大。农历新年期间到处张灯结彩，牛车水的新年氛围特别浓烈，写春联的摊位上，挂着一张张红彤彤的春联，增添不少节庆喜气。当年的妈姐、红头巾都会寄钱回中国，也会请写春联的人帮她们写信给家乡的亲人，这样的情景就出现在王金成的画作《夜间春联》里。

第17届KKBox风云榜

U频道 晚上7.00

全亚洲注目的流行音乐盛事，为华语乐坛最高荣誉指标之一。2月26日在台北登场，24组音乐人轮番嗨唱，打破嘉宾数纪录，动力火车首度获得年度风云歌手，新加坡歌手邱锋泽携手香港人气男团Mirror成员Edan（吕爵安）两地连线对唱。

零下极限生活第9季 Life Below Zero Series 9

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203） 晚上8.05

最新一季，看坚韧的阿拉斯加居民如何在极北的酷寒环境生存，面对更多动人心弦的独特挑战。苏的营区遭到独行侠潜入。霍姆斯必须在偏僻地带设营帐。安迪和丹妮丝沿着环境险恶的育空河创造全新能源。瑞可则带着幼子走进树丛，教他们从阿萨巴斯卡祖先身上学到的强硬生活方式。