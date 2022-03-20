一如预料，《超时空亚当计划》（The Adam Project）甫登上Netflix串流平台，立即成为榜首。

Ryan Reynolds（瑞安雷诺兹）、Mark Ruffalo（马克鲁法洛）、Zoe Saldana（佐伊萨尔达娜）、Jennifer Garner（珍妮花加纳）、Catherine Keener（凯萨琳基纳），演员阵容摆出来足以撑起一部超能英雄片，导演Shawn Levy（肖恩李维）拍过《博物馆惊魂夜》（Night At The Museum）系列电影，还有近期的《失控玩家》（Free Guy）……《超时空》对观众而言，显然是安全选择。

Netflix重量未必重质，情有可原。娱乐全球观众，迎合主流才合乎逻辑。偶尔也会出手救助大导演大明星，满足他们的艺术创作欲望，望能夺下电影大奖，建立品牌形象。

所以Netflix平台上的作品，被嘲笑为烂片的当真不少。

我原以为《超时空》必遭影评人口诛笔伐，意外的是电影评价竟然不算太糟。

雷诺兹、怀旧都讨喜

我怀疑是因为男主角瑞安雷诺兹太讨人喜欢。

雷诺兹是妙人，外貌俊男典型，看似毫无个性，偏偏性格幽默爱搞怪，人红戏不红，苦熬多年，终于在影坛开创独特戏路。从此银幕上贯彻“死侍Deadpool”风格，毒舌凉薄，句句都是你想说不敢说的实话，又帅又贱摆明了惹人嫌，愈是不在乎，我们愈是没法讨厌。

人到无求，自然酷啊。

但我更怀疑，大伙儿对于《超时空》如此宽容，是因为累了。

厌倦了沉重的现实世界与阴暗的虚构空间。

当超能英雄愈拍愈高深莫测，当人物扭曲病态才叫有型，当每部电影都想方设法颠覆你我的世界观，我们或渴望回归单纯。

愈老套，愈亲切。

世间没有什么，是不会过时的。不过某些人与事，会被大脑自动美化，奉为珍贵记忆。怀旧，就是这么一回事。

本周影评

时时自我调侃的《超时空》根本就是《回到未来》（Back to the Future）变奏致敬版，把《魔鬼终结者》（The Terminator）挂嘴边，笨拙的反派阵营战士造型如“Robocop”机械战警，主角手持“光剑”大杀四方，完全满足纯情宅男最美好的青春幻想。

《回到未来》到了今时今日，自动成为潮人追捧的cult片（邪典电影），不是没有道理。

80年代，Michael J. Fox（麦克霍士）穿梭时空只为与年轻时的父母相会作一番人生领悟，黄粱一梦，轻轻松松仅为自己负责，多好。

假如《超时空》摆在80年代，可能也会成就什么集体回忆。可惜，现在已是21世纪。

飞行员从2050年回到2022年，遇上了12岁的自己，老掉牙的时间旅行，不间断涌现的金句式笑料，边缘英雄拯救挚爱，顺手救地球，还和老爸大和解。好莱坞科幻动作喜剧桥段再生循环，好听点叫经典，直白地说就是十岁孩子看了也会笑情节太lame（逊、土、俗）。

这样一部作品，注定定位尴尬。

摆明无野心开拓，一心怀念过去只想嬉戏。该有的戏剧元素齐集，大咖明星恪尽本分，马克鲁法洛这位教授老爸内敛又温暖，珍妮花加纳短短几幕塑造迷糊可爱老妈形象，佐伊萨尔达娜已经做到有款有型，凯萨琳基纳……我暂时还没搞清楚凯萨琳在那里干什么。不过演员们拿钱办事，还想他们怎么样？

孩子看得比大人清楚

雷诺兹使出浑身解数，成功撑起90分钟的电影。和童星Walker Scobell（沃克斯科贝尔）相看两相厌，不间断拌嘴斗气有火花，过程其实相当有趣。

看戏不禁想起名人专访中最爱俗套的那题——假如能回到过去，与自己对话，会想告诉自己什么……

呵呵呵，如果真有那一日，谁说一定是大人给孩子上一堂心灵鸡汤励志人生课？

或许孩子看得比大人清楚。《超时空》里就是如此。大人们其实比想象中还懦弱。

选择性遗忘的，当被迫记起，只会老羞成怒，就像戏里的“大亚当”。乍见曾经是弱者的自己被霸凌无力反抗，又一次面对父亲在生命中的缺席，母亲隐藏起的悲伤，莫名的愤怒只会加倍。

往事不堪回首呀。

娱乐之余，轻松的好莱坞电影也惯常直白点出一点点人生道理。

生命重来一次好笑好玩，亲情是主题，可歌可泣的爱情是额外红利，无论如何最终父子、母子心结一定解得开。

观众一家大小啃薯片，喝可乐，毫无负担看完之后，还可以闲聊顺道促进亲子关系，所谓的合家欢电影就是这一种。

功德圆满了，还不够吗？

正能量，有益身心。