具俊晔自主管理7天后可自由

（台北讯）台湾女星大S（徐熙媛）与20年前韩国旧爱具俊晔在三八妇女节宣布闪婚，男方隔日就火速飞到台湾。已经隔离10天的具俊晔，昨早被媒体捕捉到出关前接受PCR采检，他看到媒体时友善挥手，一路不停地鞠躬致意。若一切正常，具俊晔今日凌晨就可离开防疫旅馆，再接受7天自主管理后便可自由。

外界最关注的莫过于大S会否接老公出关，经纪人透露“不会”。外传他将入住大S家，但未获经纪人证实。

具俊晔在隔离期间不但恶补中文，还在社媒贴出自拍视频，完成小姨子小S（徐熙娣）新歌《九九乘法表》挑战，隔空互动热络。