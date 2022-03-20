具俊晔自主管理7天后可自由

来自 / 联合早报

发布 / 2022年3月20日 5:00 AM

具俊晔在防疫人员的带领下，出关前做最后一次PCR筛检。（香港中通社）
具俊晔在防疫人员的带领下，出关前做最后一次PCR筛检。（香港中通社）

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（台北讯）台湾女星大S（徐熙媛）与20年前韩国旧爱具俊晔在三八妇女节宣布闪婚，男方隔日就火速飞到台湾。已经隔离10天的具俊晔，昨早被媒体捕捉到出关前接受PCR采检，他看到媒体时友善挥手，一路不停地鞠躬致意。若一切正常，具俊晔今日凌晨就可离开防疫旅馆，再接受7天自主管理后便可自由。

外界最关注的莫过于大S会否接老公出关，经纪人透露“不会”。外传他将入住大S家，但未获经纪人证实。

具俊晔在隔离期间不但恶补中文，还在社媒贴出自拍视频，完成小姨子小S（徐熙娣）新歌《九九乘法表》挑战，隔空互动热络。

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