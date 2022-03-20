曾志伟复出主持 透露可能再做《奖门人》

（香港讯）无线（TVB）总经理（节目内容营运）曾志伟亲自出马主持新综艺节目《讲你都唔信》，节目将于明晚（3月21日）首播。曾志伟昨日率领钱嘉乐、丁子朗、林秀怡、庄思敏、黄婧灵等，参与在电视城内露天停车场举行的拜神仪式。

曾志伟表示政府拟推行全民检测，市民或要禁足在家，因此要预留人手在城内进行闭环式工作，确保每晚仍有综艺节目播出。而《讲》是一场预演，万一政府宣布要禁足，TVB便会开始闭环工作，而他会陪同事留下来。他透露约有六七十位同事报名参与新节目，他与钱嘉乐是常驻，每集都现身再配以不同主持人。

被问到是否出复出收视，曾志伟笑言是救自己，因为他早就想再主持节目，却怕被指想以《奖门人》来打收视战。他说︰“今年是《奖门人》25周年、无线55周年及慧妍雅集成立40周年，公司下半年会制作几个大秀，可能会再做《奖门人》。我没有收视压力，现在人人多数留在家，我希望在疫情下带给大家开心和快乐，陪观众渡过难关。”

他表示因有同事或同住家人染疫，剧组未能如期在今天（20日）复工，但幸好公司有剧集存货。有传电视城有500人染疫，他说︰“无线有3000多个员工，如果说500人中，很符合政府公布每7人就有一个中的数字。不过，他们大部分不是在公司被感染，而且很多已经康复，重返岗位。”