争《红星》10大出奇招 陈建彬：投我送烤鱼

名嘴陈建彬红星拉票出奇招，你投我一票，我请你吃一条鱼！

《红星大奖》最受欢迎20大名单日前出炉，艺人受不受欢迎，就看能不能登上10大，10大是业界权衡“走红”的指标，也是演艺圈衡量艺人“市场价值”的关键。

论局势，拥有大票粉丝的偶像红星赢“10大”胜算高，不擅经营社媒、拉近与粉丝距离的资深演技派向来被视为“弱势族群”，实力满满，却欠粉丝“东风”；加上资深艺人无欲无求，常抱持“平常心”、“顺其自然”、“随遇而安”态度，不争取不发功，因此每一年眼睁睁看着别人上台，自己只有在台下鼓掌的份。

迈向七张的名嘴陈建彬不想再处于“挨打”处境，他昨晚（3月19日）接受《新明日报》访问，放话将出奇招拉票，为自己“助选”！

“我入围红星20大多次，多年来都在陪跑，以前态度很消极，但自从去年首次进入10大，激起我的‘动力’，我有了野心，我想选到（杀入10大）！”

“助选”奇招之一，就是“你投票，我请你吃鱼！”

两种口味供选择

建彬送出的鱼重达800克，餐单上标价46.80新元，必须堂食，投建彬的观众还可有两种口味供选择：养生烤鱼或川泡菜烤鱼。如此说来，岂非不计工本？

建彬直言，从商业角度来看不过是花点小钱，号召食客上门，对餐饮生意也具备宣传效应。

“不过，请你吃鱼也有条件，不接受随意上门，首先必须致电（98237388）预约，地点只限于东海岸的天天友鱼餐馆，我担心人太多，所以只限午餐，以三人为主，三人只须出示手机上的投票截图，就可免费享用一条鱼，以一次为限，事后拍鱼照贴在FB或IG即可。”

拉票如此高调，不担心被外界质疑有“贿赂”选民之嫌？

“不能说‘贿赂’，因为过程完全不涉及任何金钱、不违法，观众支持我，我就请对方吃鱼，回报观众的支持而已。”建彬淡然回应。

建彬表示，圈中人普遍认为《红星》只是一场游戏，既然当成“游戏”为何不玩得热闹一点？

“我想开开心心参与这场盛事，‘拉票’本来就是好玩的事，号召粉丝、朋友为自己投票之外，也能搞搞更有趣的点子，让今年的《红星》更热闹啊。”

还有第二招：考虑抽奖

除了请吃鱼，建彬还有“拉票”第二招，他透露：“我考虑抽奖……”

发起“你投我一票、我请你吃鱼”奇招是助选头炮，截止日期是4月23日。

不想认老 主动出击

对《红星》投选在态度上有截然不同的转变，建彬说，这还是近年的事。

“我改变，只因不想认老，我要活跃、我要年轻化，不想因年长‘低估’自己，延伸出很消极的反应，满脑子都是‘我不行的啦’，我连负能量的想法都不要，我要更积极、更主动。”

未知建彬这一席充满斗志的话，会否也能带动其他资深实力派艺人为自己杀入10大“奋战”抢票？

如此主动拉票，若终究未入10大，岂非更失落？

“没关系，哪有每个人都能进10大？我志在参与。”建彬语气很豁达。

艺人攻入10大有哪些好处？

建彬笑说：“艺人可以‘热’一年（代言很多？）有一两个代言就很好啰。”