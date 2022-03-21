三个女人一台戏 韩剧Womance情让人感动

之前给大家介绍了几部精彩的Bromance韩剧，其实韩剧也有不少以女人的故事线为主轴，刻画女人之间的友情。一句话，一个眼神，就能明白对方的心意；这些女人的惺惺相惜，让人感动。

Womance（Woman Romance）作品让女性观众深感共鸣，也让男性观众对女性有多一些了解，现在就来看几部精彩的Womance韩剧。

《三十九》

孙艺真、田美都、金智贤

讲述认识20年的闺蜜孙艺真、田美都和金智贤，正要一起跨入40岁的人生新阶段，却突然要面对其中一人的离去，就是罹患胰脏癌末期的田美都。

剧情有许多三人温馨的互动，例如看到购物台在推销殡葬服务，金智贤有感而发自己是独生女，若母亲过世或许无法应付丧礼事宜，田美都立即说：“担心什么？你妈妈有三个女儿。”

有几场戏相当催泪，像孙艺真原本打算放假一年到美国好好休息，田美都跟她说：“你不要走，没有你我该怎么办？”一直故作坚强的田美都也忍不住向孙艺真坦承：“我好害怕。”孙艺真眼眶泛泪说：“我也是。”

《三十九》可在Netflix收看。

《酒鬼都市女人们》

李善彬、韩善伙、郑恩地

郑恩地（左起）、李善彬和韩善伙，在《酒鬼都市女人们》是无酒不欢的好朋友。

讲述以喝酒为人生信念的三个好友李善彬、韩善伙和郑恩地，如何面对各自的人生课题以及相互鼓励。剧情一开始爆笑无厘头，每天下班后相约小酌的三人，喝醉后丑态百出，郑恩地睡在邻居家的狗屋，韩善伙把胸罩当眼罩；后来开始刻画三人的过去和职场辛酸，还有在艰难时刻成为彼此的支柱，姐妹情深让人落泪。

印象很深的一场戏是李善彬得知父亲在意外中过世，立即赶回老家，抵达灵堂时发现两个好友比她更早赶到灵堂帮忙打点。五年前母亲过世的韩善伙，淡定地交代李善彬要处理的事情，丧服、餐饮、灵车、火葬等事宜，也为她预约好。

这部剧受到好评，已经着手拍摄第二季，三名女主角一起出演的韩综《登山都市女人们》也在热播中。

《酒鬼都市女人们》和《登山都市女人们》可在viu.com和viu应用收看，《登山都市女人们》也可在tvN（星和Ch824，新电信Ch518）收看，每逢星期四晚上10时20分播出。

《今生是第一次》

庭沼珉、李絮、金佳恩

讲述三个好友庭沼珉、李絮和金佳恩不同的恋爱观，并透过三对CP探讨爱情和婚姻的价值。

庭沼珉是母胎单身，希望有自己的房子，后来为了利益关系与李民基有了契约婚姻。个性强势的李絮是自由恋爱主义者，后来与大男人主义的朴秉恩交往。金佳恩把结婚当梦想，和交往多年的男友对结婚的理念有分歧而分手，但最终复合。

三个女生感情路上跌跌撞撞，给彼此送拥抱，为彼此拭泪。剧中，庭沼珉说，两个好友在她遇到痛苦的事情时，“不会像别人那样，问我要怎么做，到底发生什么事，而是像平时一样，努力地去笑，努力地去闹，会有比这个更大的安慰吗？”一语道出三人珍贵的友情。

《浪漫的体质》

千玗嬉、全汝彬、韩智恩

讲述同一屋檐下的三个好友的烦恼、爱情和日常。剧中，全汝彬因为男友癌症去世，患上抑郁症甚至想自杀，这也是千玗嬉和韩智恩搬去和她同住的原因。三人分享彼此的喜怒哀乐，但不干涉彼此在家以外的生活，关系既亲密又独立。在家里，她们最喜欢做的就是吃，一边吃一边吐槽遇到的烦人事情，也吐槽电视剧情；这个家，热闹又温馨。

在成人世界中寻找浪漫，是这部剧的主题，而这份浪漫不局限于爱情，也存在于朋友和亲人之间，还有自己与自己之间。

《请输入检索词www》

林秀晶、李多熙、田慧振

以入门网站业的激烈竞争为背景，讲述三个女强人的故事。剧中，林秀晶和田慧振原本是职场战友，但渐渐理念不合，关系恶化。林秀晶后来跳槽敌对公司，与该公司的李多熙从竞争者成为好友，与田慧振则渐行渐远。

职场上，她们都是不服输的女人，之间有扶持，有竞争，最后都回归初心，坚守了自己的职业理想，联手揭发操控热搜的阴谋。

《超高跟》《女王制造者》女主设定亦敌亦友

金荷娜（左起）、李慧英和金成铃在《超高跟》展现电视购物市场的激烈竞争。（Viu提供）

正所谓三个女人一台戏，以上Womance剧都以三个女人为主角。新剧《超高跟》（Kill Heel）也是三女主设定，以电视购物市场的竞争为背景，金荷娜是过气电视购物秀主持人，金成铃是当红主持人，李慧英是公司副总裁。剧集刚播出四集，三人看似有着竞争与相互利用的关系，不晓得最终会否发展为Womance。

接下来有一部新剧《女王制造者》，以两女主为设定，演技派的金喜爱与文素利，相信会擦出精彩Womance。

金喜爱（左图）和文素利（右图）将在《女王制造者》飙戏。

金喜爱饰演穿梭上流世界的咨询师，是所有财阀都垂涎的最强实力女性。文素利饰演人权律师，为平民和劳动者奔走，以自身能力与那些利用金钱和权力站在最顶端的恶魔战斗。文素利对权力毫不关注，直到遇见金喜爱，对方要将她推上首尔市长的位置，两人携手投身险境，在权谋与算计中创造一个正义的世界。

《超高跟》可在viu应用和viu.com，爱奇艺国际版应用和iQ.com观看；也可在星和Hub Drama First（Ch860）观看。

（图片取自互联网）