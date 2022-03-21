蔡康永遗憾删光顾宝明戏份 想为大S重开《康熙来了》

（台北讯）71岁台湾喜剧泰斗顾宝明19日因心肺衰竭逝世。蔡康永当天为“影视听中心名人堂”活动担任讲座主持人，表示得知消息后相当难过，并透露2017年拍摄电影《吃吃的爱》时曾邀请顾宝明演出，无奈因剧情因素剪掉片段，事后他有向顾宝明致歉，但也深表遗憾，“很可惜那次没把他精彩的表演让大家看见。”

他也强调：“如果我们一直保持对前辈的关心和注意，就不会错过前辈演员的生命状态。只要能因此感受到他们带来杰出表演，这是一件值得欣慰的事，当然对于生命的告别我们须要一直学习。”

据果陀剧场创办人梁志民透露，顾宝明在过世的四天前胃出血入院，检查出是十二指肠溃疡，加上近两年身体状况欠佳，抵抗力弱，因心肺衰竭停止呼吸。接下来会安排相关的追思活动，“他一生都在舞台上奉献，在他最后的活动上，希望借由亲友及合作伙伴的到场，给他最后的祝福。”

被大S再婚消息“震醒”

此外，大S（徐熙媛）与韩国旧爱具俊晔闪婚震惊各界。蔡康永说这个喜讯对他来说也很震撼，甚至第一次有想重开《康熙来了》的念头，“没有人好好访一下太可惜了！”他笑说，当天迷迷糊糊看到这消息，整个人都醒过来，“我跟自己讲要镇定，你自己是写情商书的人，稍微控制一下。”

被问是否愿意再次为大S担任婚礼主持人，蔡康永说：“不要用‘又’这个字，一切能够为新人带来祝福的方法我都会愿意且尽力而为。”他更笑说，有计划要约大S和具俊晔吃饭，“我有在朋友圈里找通韩语的人，觉得请他们吃饭要有翻译。”