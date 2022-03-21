德普与前妻官司将开打 扯进一堆名人“星光熠熠”

（综合讯）明星夫妻闹离婚时撕破脸的不少，但彻底离婚后还打得你死我活的，Johnny Depp（约翰尼德普）与前妻Amber Heard（艾梅柏希尔德）可说是代表，而且还将一堆名人扯进官司，欧美媒体嘲讽写道：“看来法庭外应该不会拉出一条星光大道。”一些证人选择以视讯方式发表证词。

据外媒报道，双方列出的证人与证物名单简直“星光熠熠”，James Franco（詹姆斯法兰柯）、Paul Bettany（保罗贝塔尼）甚至全球首富Elon Musk（马斯克）都名列其中。

这场控诉涉及的赔偿金额，从原本德普喊告时提出的5000万美元（约6800万新元），经过艾梅柏反控德普，现已是亿万美元的诉讼，而且牵连到一大堆名人。德普坚信艾梅柏在婚姻期间和法兰柯、马斯克搞外遇，硬逼他们出面说明。至于在漫威英雄片扮演“幻视”的贝塔尼与德普有点交情，曾在短信上聊过艾梅柏的事，因此也被列为证人。

曾和艾梅柏合作的“水行侠”Jason Momoa（杰森莫玛）与导演温子仁，曾经通过短信谈论她与德普之间的问题，短信内容也在证物清单中，甚至连推出《加勒比海盗》系列的迪士尼，发行《水行侠》的两大影片的公司人员和德普、艾梅柏的通联资料，也将做为证物。