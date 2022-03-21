踏出舒适圈 宥胜带妻小过“另类人生”

宥胜去哪儿

可在YouTube观看

台湾艺人宥胜2020年开设名为“宥胜去那儿”的YouTube频道，目前拥有近33万粉丝，同名视频系列内容主要记录一家四口的生活。当中最吸引我的，是关于他与结婚七年的妻子林慈惠打造位于台中清水的迷你屋，以及全家一度住在露营车里展开“车居人生”的视频。

宥胜与妻子、儿女目前住在位于台中清水的迷你屋里。

疫情打乱环游世界计划

曾主持行脚节目《冒险王》的宥胜，在生活中也是“冒险王”。他热爱大自然，喜欢户外探险，却一度将“冒险DNA”压下来，专心工作赚钱，买豪宅让家人过舒适生活，把幼小的儿女送入顶尖学校等，当人们口中的“人生胜利组”。过了一年后，他察觉不对劲，觉得思维与行动渐渐受限，于是又想，世界那么大，何必把自己与家人框进他人口中的“美好生活”里？

宥胜与游轮公司谈合作，打算带着一家人环游世界，豪宅卖掉了，未料冠病疫情暴发，游轮计划告吹，全家突然变成“无壳一族”，之后住进露营车，开车四处趴趴走。他的YouTube频道是在这样的背景下开始的。

宥胜与妻子、儿女目前住在位于台中清水的迷你屋里。

宥胜的“迷你屋计划”一年多前开启，透过他的视频，看着他从填土，申请执照，挑选合适的迷你屋，组装盖房，种树，开河道至庭院工程，从零到有打造清水新居。这个过程长达一年。虽然说是“迷你屋”，但整个房屋包含庭院，占地非常大，有车库、客厅、仓库，180度田园环景的卧室，宠物室、庭院、户外淋浴间等，已算“豪宅”等级。

宥胜一家的“迷你屋”包含庭院，占地非常大。

浪漫与世俗的拉拔战

观看宥胜的视频，我总会想法很多，这些想法是对立与矛盾，似“浪漫情怀”与“世俗观念”的拉拔战。我欣赏宥胜踏出舒适圈，带着家人过脱俗般、天下为家地为母的生活，四处游玩与体验，给予孩子不一样的童年，这一切将是他日的美好回忆。另一方面又会想，宥胜太像长不大的孩子，是否过于我行我素？砖块大房不住，为何“沦落”到窄小的露营车里？他的妻子与孩子真的想过这样的生活吗？容许我自问自答：人不只有一种，生活因此并非只有一种，别人的家事也不关我的事，我自顾自吃瓜就好。

家人、工作日常入镜

宥胜乐于在视频里分享生活点滴，他的妻子林慈惠、女儿蕾蕾与儿子剀剀经常入镜，内容幽默逗趣，流露真性情，颇有娱乐性，感觉像在看亲子真人秀。让我印象深刻的还有林慈惠因心律不齐动手术的视频，该视频去年上载，宥胜记录手术前后的画面，妻子的不安写在脸上，她一度气老公在手术前拍摄她，对着她问东问西的，之后才明白，老公是想转移她的注意力，不让她胡思乱想，手术后聊起此事，宥胜和林慈惠都流泪了。

宥胜正在拍台湾8点档戏剧《机智校园生活》，他上个月在频道分享名为《戏外秘辛大公开！一日机智拍戏生活！》的视频，将演员的日常生活映入网民眼帘，回应网民经常问的“拍8点档累不累”“好不好玩”“因拍戏一整天不在家，老婆会不会生气”等问题。《机智校园生活》演员如JR纪言恺、曾菀婷也亮相了，若好奇幕后花絮可看一看。

爸比，我挺你

8频道 晚上8.00

本集前来接受挑战的是艺人妈妈潘淑钦的先生Mikel和小儿子义恩。父子俩喜欢打羽毛球，答题过程中是否也合作无间？妈妈会不会表现得比儿子还紧张？参赛者中有一名爱听老歌的小弟弟，他会是义恩父子的劲敌吗？记忆超强，创下连开16宫格零失误最佳纪录的小朋友又是谁？

细物警探 The Little Things

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上11.00

克恩县警察迪克（Denzel Washington饰）被派到洛杉矶收集证据，却卷入缉捕连环杀手的行动里。带领这场行动的是当地警长吉巴克斯特（Rami Malek饰），他看中迪克的办案直觉请他帮忙。追踪凶手的过程中，迪克的暗历史却渐渐浮出台面，它们也许比案件更加棘手。

把关者们 The Line Watchers

e乐（新电信Ch11/501）

晚上8.00

以香港海关为主题，故事围绕版权及商标调查科高级监督海锋（袁伟豪饰）、总贸易管制主任关佩欣（黄智雯饰）、海关毒品调查课监督温芷祺（王敏奕饰），三人带领一众海关精英，识破犯罪并打击罪犯。

七公主 Battle Of The Seven Sisters

佳乐台（新电信Ch502）

晚上9.10

主演：黄翠如、林夏薇、高海宁、江嘉敏、陈滢、邝洁楹、刘佩玥、陈晓华。隐形富豪顾百方（刘丹饰）过世后留下七个遗愿给七个同父异母的女儿。当律师的顾灵珊事业有成，但感情一塌糊涂，与任职司机的亲妹青桐关系疏离；共享空间经理语嫣饱受丧夫之痛，陷于人生低谷，三人在机缘下为了一笔遗产，接受寻亲任务。

在过程中，她们遇上拥有双面性格，差点闯下大祸的双儿；愤世嫉俗，充满负能量的君月；入世未深，钟情剑击的方楚瑜，几个形同陌路的姐妹在相遇与相交中找回自身价值。

（图片取自互联网）