婚后11年无子 韩佳人首谈不孕传言

韩国女星韩佳人（Han Ga-in）近日回归荧幕，首次接下主持棒，与李昇基、卢洪哲等艺人成为谈话节目《Circle House》的固定班底，揭开女神出道20年来的神秘面纱。

韩佳人在节目第一集中无奈表示：“我的名字的搜索关键字出现了‘不孕’。”早在2005年，23岁的韩佳人便决定与同为演员的延政勋（Yeon Jung-hoon）结婚，然而婚后迟迟没有传出好消息，外界便开始揣测韩佳人是否“不孕”。

整整11年的时间，不孕传闻让韩佳人感到压力，她澄清：“我很年轻就结婚了，还不成熟，对养育孩子没有信心。我和老公商量后决定先不生，但每次在外都会被问‘什么时候要生’，甚至还有谣言说我们夫妻关系不好。”她强调，自己从未为了求子做出努力，也不认为结婚后就要怀孕生小孩。至于早婚的原因，是因为老公在她所没有的温暖家庭中长大，她很喜欢，也想成为那个家庭的一员。

韩佳人与延政勋结婚16年，育有5岁的女儿和2岁的儿子。（图/IG）

除了不孕传言，韩佳人在节目的另一集也提及自己的原生家庭成长背景。身为家中老幺的她上有1个哥哥1个姐姐，小时候她常被姐姐针对，“我高中前很常被姐姐揍，被打到大。抓头发是基本，也会打肚子。我曾经被咬脚趾咬到见血，还被拳头打爆牙龈。我如果告诉妈妈，姐姐就会打得更凶。”长大后姐妹俩也已经尽释前嫌，她解释：“虽然以前常挨揍，但现在我们是独一无二的朋友。”

手足之间难免有竞争心态，韩佳人还透露了一个与此相关的插曲。原来当时韩佳人要结婚时姐姐曾说：“你是妹妹却比我早结婚？绝对不可能有这种事，其他事可以退让，但结婚不行。”韩佳人说：“所以她比我早4个月结婚，也比我早生小孩。”姐姐的行径让现场嘉宾都直呼不可思议。