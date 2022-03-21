陈建彬“投我送烤鱼”圈内热议 艺人斗人气或财力？

你投我一票，我请你吃烤鱼！艺人笑谈名嘴陈建彬拉票奇招，或将令红星形成“礼物大放送”财力赛？

一年一度的《红星大奖》盛事4月隆重举行，当中最抓眼球的环节莫过于今年谁杀入10大，谁又在10大中空手而归！

“10大”是人气竞技，在这一环资深艺人远比偶像明星吃亏，一般只是召唤好朋友投票未必“保送”10大。

去年首次杀入10大，今年斗志十足的建彬就向《新明日报》披露，将出招拉票，只要你投我一票，我就请你吃烤鱼！

对于带“奖励性拉票”形式，圈内人怎么看？他们又有何妙招为自己“争”票？

陈澍城：第一人是创意 再做是跟风

资深男星陈澍城赞陈建彬“送鱼”之举充满创意：”他很有一套，就像是孙子兵法，这是一种商业策略。”

但澍城无意效仿，“第一个这么做叫创意，之后再做的就是跟风了。”澍城笑言自己是“守旧派”，他开起玩笑：“若建彬今年顺利打入10大，明年我可能就会想一想，哈哈哈！”

澍城《红星》入围逾20次，至今赢两次10大，他说来云淡风轻：“《红星》每年举行，我不好意思每年都让朋友为我破费掏腰包，觉得靠自己的实力与努力去争取就好，但人各有志，争取票数做法无不妥。”

问起资深艺人突围《红星》会否吃亏？澍城表示：“疫情这两年，不少老人家宅在家已学会上网玩手机，今年红星20大资深艺人占的比例很多，证明我们是被观众熟悉的一群啊！”

刘谦益：送千元抽奖必吸睛

演技派男星刘谦益认为建彬“送鱼”既可以为其餐饮生意造势、也能为《红星》“10大”拉票，“只是，效应强不强呢？”

问起拉票奇招，谦益突发奇想：“或许可与赞助商合作、送出四位数价值礼物，让投票者通过抽奖形式赢取丰富奖品。”

谦益补充说，要赢奖，观众必须用同一个户口连投五次票，才能获取抽奖资格，赢取价值不菲的奖品，如名牌手机、鞋子、衣服，肯定会“拉到一些票”。

他笑说“出手”还不能太少，那才会为《红星》“投票”形成一股“推动力”。

不过，一切纯属假设，谦益并未行动，笑说若每位艺人如法炮制，今后的《红星》就会形成“礼物大放送”财力赛，观众会竞相比较哪家艺人“出手”够重再去投票！

林明伦：请吃“江鱼仔”吗？

陈建彬送烤鱼拉票，林明伦一开始还不相信，“开玩笑的吧，是请吃江鱼仔吗？”确定情况后，明伦表示：“建彬大哥下了一番苦功，值得得这个奖！”他还开玩笑说“那说不定我也可以说，投我一票就能上我的船，哈哈！”

林明伦补充，“能够入围20大已经很开心了，毕竟戏的产量不是很多，非常感谢观众还记得我！”明伦目前未在社交媒体上拉票，表示一切顺其自然就好，得不得奖，在工作上的表现都会跟以前一样。他说：“喜欢我的人自然会投票，没有投的就在心里喜欢就好。”

朱厚任：我在意演员受看重

投票送烤鱼？我觉得陈建彬的做法很有趣，不过每个演员考虑的方向不相同，我在意的是演员受到公司看重，如何为自己拉票倒是从未想过。

不过，投我一票的朋友，如果在街上碰到了，请告诉我，让我当面跟他/她说一声谢谢！

金银姬：不好意思请老友投票

陈建彬放话投他票者请吃烤鱼，资深艺人金银姬说“只要建彬喜欢就好”，金姐表示自己不会、也不知道要怎么拉票。“喜欢我的观众有些是年龄比较大的，我的老朋友们也不懂怎么上网投票，都不好意思请他们帮忙！”

金姐2018年才得到第一座10大，去年更获得两座奖项。尽管一年已过去，金姐说起得奖经过依旧哽咽，“会想起演艺圈50年的酸甜苦辣，我的人生70岁才开始！”

金姐坦言，得奖后对工作是有帮助的，“70多岁第一次有广告！也好啦，让老人家有一点工作做。活到老，学到老！”

李国煌认为建彬投票送鱼做法，在他看来无伤大雅。（档案照）

李国煌：做法一石二鸟！

陈建彬是李国煌金刚媒体公司旗下艺人，对于建彬送鱼，国煌笑说：“这是老顽童才想得出来一种很好玩的手段。”

国煌表示，建彬在演艺圈数十年，经历了那么多，有没有奖日子还是照样过，投票送鱼做法，在他看来无伤大雅。

“要不要投票，还得看观众是不是喜欢那个艺人，不喜欢的话，送什么都不会投，住在我隔壁我还搬走，敢送钱我还告他呢！”

但建彬是送鱼，国煌认为建彬这样的做法是“一石二鸟”，不涉及金钱，做法光明正大不犯法。

“况且，这么做也不一定会拿到（10大），要是拿不到（奖）你才去笑他吧。”国煌戏谑。

新传媒不予置评

对于陈建彬放话“投票送烤鱼”的作法，新传媒今早（3月21日）回复《新明日报》表示：不予置评。