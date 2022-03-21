曾参演本地剧《曙光》 马国艺人萧文亨癌逝

（吉隆坡讯）曾参与过电视剧《真心不怕输》《脉动人心》等、活跃于舞台剧演出的马国艺人萧文亨，前天（3月19日）傍晚7时左右过世，他这两年都与癌魔斗争，最后的时光都在家乡沙巴与家人一起度过。

萧文亨2012年参加马来西亚国际先生在马国演艺圈打开知名度，参加比赛前，参与影视界不少作品，凭着高大帅气的外貌，成为广告、代言宠儿，在多部舞台剧出演男主角，可惜演出电视剧一直是“配角命”。

其参演的作品包括和庄可比一起担纲男主角的《真心不怕输》，以及在新加坡剧《曙光》挑战娘娘腔角色，获得不少关注。

此外，他也曾以舞台剧《这里的黎明静悄悄》获得第13届马来西亚戏炬奖“最佳男主角”提名。

马国舞台剧知名演员、导师王衍任是在前天晚上11时左右临睡前接到萧文亨过世的噩耗，贴出多张他们之间对话的截图，语气十分心痛：“傻孩子啊，我要怎样去接受你真的已经离开了这件事呢？”

马国演艺圈众多好友都纷纷发文哀悼，陈谕心痛说：“你一直都是个绅士，但这是你第一次那么没礼貌！你怎么可以生病都不说？”

过往跟他在舞台剧上合作过《火爆家族》、《这里的黎明静悄悄》、及《理查三世》的庄雪梅，以长文回忆起过往一起合作的点滴，并说：“悼念，我的最佳男主角！”沉痛表示至今仍不相信萧文亨已经离世。