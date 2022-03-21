娱乐吃瓜：发展受阻 愧对亡父 陈邦鋆黄炯耀这样挺过来

本地艺人张耀栋日前在社媒Instagram上分享经历低潮的心情，提醒大家寻求帮助的重要性。zaobao.sg分享该贴文获得广大读者的注意。艺人向来在社媒都是报喜不报忧，以致大家可能忘记了，艺人也是普通人，会面对事业和人生低潮。我们访问了陈邦鋆、黄炯耀、有懿和陈泓宇，听听他们经历过哪些低潮。

疫情期间搬到台湾 陈邦鋆承受经济压力

陈邦鋆人生中有几个低潮期，最近一次是约两年前，在疫情期间搬到台湾时。当时他想离开舒适圈，加上儿子Aden要上小一，夫妻俩想在他还没习惯在新加坡上学之前就去台湾念书。

因为决定得仓促，陈邦鋆和庞蕾馨没有太多时间规划，“我们六月作出决定，九月份就开学，我们不是很会策划的人，也没有坐下来详谈细节。”他坦言当初以为可以继续在新加坡的工作，没想到疫情拖了两年之久，让他们在经济上承受巨大压力。

后来陈邦鋆飞回新加坡工作，却要面对隔离的问题，生活和工作都受到影响，之后回到台湾工作又因为爆发疫情而停工，让他感觉一直看不到曙光。遇到庞蕾馨需要飞回新加坡工作时，他则必须独自照顾孩子兼做家务，“这些都不是我强项，情绪上无法调适，有点茫然，心情低落到渐渐影响工作，也很担心影响小孩。”后来他通过和太太多沟通，了解彼此想要的是什么，再找出适合彼此的工作模式。

虽然是一段难熬的日子，但对陈邦鋆而言却不是毫无收获的，“这段低潮让我发现原来我的经济没有很稳定，生活上发生变化就对家人有所影响。所以我开始去钻研投资和理财，去了解加密货币和区块链，找到我另外的兴趣，还开了公司。”他也吸取了教训，“有勇气改变是好的，但我做错的是没有妥善安排和计划，也没有和蕾馨好好沟通，导致后来的情绪紧张和不稳定。我今后还是有勇气去做高风险的决定的，但一定会花时间去筹备，更妥善地安排。”

陈邦鋆（左一）努力成为家里的经济支柱。（取自IG）

黄炯耀遗憾父亲未能看他做出成绩

黄炯耀在演艺生涯中有很长一段时间都处于低潮，“那个时期我都在跑龙套，因为得罪某高层，我只能演一些配角都称不上的闲角，谈合约的时候还被减薪。”

加上向来健康的爸爸这时候住院，之后再也没有出来，让黄炯耀深感遗憾，“我觉得愧对爸爸，我来自贫困家庭，父母好不容易把我们拉拔大，我半工半读念完大学，却选择了一份在他们眼里不是很安稳的工作，跑来新加坡追求梦想当演员，让他们操心了。所以爸爸过世时我觉得很愧疚，因为没有办法证明给他看，我能在演艺事业闯出一片天。”

当时黄炯耀的心情很低落，但始终敬业地把工作做好，“我入行以来从不会因为自己的心情或问题而影响工作。心情再低落，只要一开工，我就进入状态，所以我可以很自豪地说，我对得起自己、观众和公司。可是一收工，我的心情却是很不踏实很空洞的。”

他是如何挨过那个艰难时期？“我就拼命死撑，告诉自己‘天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨’，可能是上天要给我一些考验，才能达到梦想吧。真的撑不下去的时候，我就找好朋友吐吐苦水，他们虽然帮不上但是愿意聆听，对我也是很好的纾压方式。”

对于同样经历低潮的人，黄炯耀鼓励道：“人生总有起起落落，不可能永远一帆风顺，所以现在辛苦不代表你一辈子都会处于低潮。我总是告诉自己‘阳光总在风雨后’，面对难关时可以找身边好友诉诉苦，千万不要什么事都自己扛。”

黄炯耀努力终有回报，今年首度入围《红星大奖》“20大男艺人”。（取自IG）

有懿事业迷惘期 一个转念豁然开朗

在主播台上自信满满的有懿，原来也经历过一段事业迷惘期。那时候公司安排她拍戏，但她却感受不到对演戏的热忱，“我觉得它不是我发自内心想做下去的事，在做的时候不会觉得充满活力。”

当时身边同事都对演戏充满热情，让有懿无法解释自己的心态，“如果是不开心，我也会知道要怎么做，但问题是我没有不开心。”她就这样过了三年，期间秉持着刻苦耐劳的精神，把手上的工作尽力做好。

“直到有一次我们到马来西亚演出舞台剧《起飞》，在最后一场演出前，我走进观众席去感受观众的视角，突然强烈地感觉‘到这里就应该划上句号了’。”

那一刻有懿茅塞顿开，发现之前纠结了那么久，其实这就是她寻找的决定，“我不知道下一步是什么，但最起码演戏这件事在那个阶段可以结束了。”当时有懿找姐姐聊起这件事，姐姐告诉她：“没关系啊，你不知道要做什么，那就什么都去探索一下！”

有懿笑说：“没错啊，如果每天在做同一件事然后期待不同的结果，那就是神经病啊，一定得做不同的事，才可以得到不同的结果。”她后来在姐姐的鼓励下去美国接受不同的培训，包括演讲和商务工作等训练，“人要踏出去才会知道原来世界那么大。”

有懿在主持方面找到自己的定位。（取自IG）

陈泓宇遭裁员感情又受挫

陈泓宇人生的低潮期发生在2004年，也就是他入行第三年，遭到当时报业传讯优频道裁员，“收到信时非常伤心不知所措，原本发展得很好的，却一夕之间没有了收入，也不知道接下来的路要怎么走，心情非常的低落。”

另一个挫折是他开眼镜店的时期，为了生活他必须放下身段卖眼镜，同时还要拍戏，感情又出现问题，“那是非常辛苦的时候，心情和能量都非常低，只能一直尝试提高自己的意志力。还好因为我练羽球也训练了意志力，打球是不能轻易放弃的，这一点在我的人生中是派得上用场的。”

陈泓宇靠着朋友和家人的支持和聆听走过了低潮，“正能量真的很重要，一定要往好的方面想，你找的朋友也要是有正面思想的，可以给你帮助、鼓励和支持而不是一味数落你的，很多人喜欢马后炮，这样的朋友就少点联络吧。”

经过当时的低潮，让陈泓宇学到不少，“比如投资这方面，我们不熟悉或没有时间经营就不要去碰，投资在自己身上最好！要把自己搞好，把身材外形经营好，所以我开始健身做运动。”