(综合讯)华裔国际巨星杨紫琼19日出席第33届“美国制片工会奖”(Producers Guild Awards,简称PGA)担任颁奖人。59岁的杨紫琼在好莱坞新片《天马行空》(Everything Everywhere All at Once),饰演可以穿越平行宇宙的美国华裔移民大妈,在戏里再现高超的武打身段,漏尿,甚至大玩SM,《天》本周四在新加坡公映。

Tv+电影《健听女孩》(Coda)在PGA赢得电影制片人大奖,《健》重拍法国片《闪亮的歌声》,故事讲述健全女孩在照顾失聪家人与追求音乐梦想中的抉择,没有大明星与特效加持,原本没引起太多注意,但该片上月底拿下美国演员工会奖(SAG)整体演出大奖,再连续拿下编剧工会奖与制片工会奖,现已成为下周一颁发的奥斯卡最佳影片大热得主。

《继承之战3》击败韩剧《鱿鱼游戏》等对手成为PGA电视剧奖项大赢家。《泰德拉索2》及《东城奇案》则分别在喜剧及迷你影集称王。