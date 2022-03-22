《华灯》第四季规划中 网民推主角换杨祐宁

（综合讯）台剧《华灯初上》第三季上周五（18日）下午3点在Netflix上架，一推出便佔台湾排行榜首位。本季终于揭晓杀死苏妈妈（杨谨华饰）的凶手是谁，为免影响观众追剧欣赏度，制作人及主演的林心如提醒观众“点开网络请谨慎，以防爆雷（剧透）”，台前幕后收封口令，不许讨论结局相关话题。

《华灯》编剧杜政哲日前出席执导电影《我吃了那男孩一整年的早餐》时，被追问第四季或电影版进度？他说：“规划中，写得出来才可以，还不确定。”

成哥疑似黑化最精彩

《华灯》真凶身份公开，追凶112天的警察“成哥”（杨祐宁饰）成为讨论重点，他虽游走黑白两道，用自己的方式实现正义，观众认为若是《华灯》要拍第四季或电影版，可从成哥的角度出发，改拍《成哥再上》。

成哥在《华灯》揭露警界高层勾结非法集团贩毒，包括局长、阿达和葛检通通都是共犯，原先被诬赖而遭通缉的成哥，在女主角罗雨侬的协助下洗清冤屈，更抓到犯人，但成哥没把证据通通摊出，反而用来威胁局长，换取副局长位置。

警察“妹妹”质问为何局长没有受到应有的惩罚？成哥回答：“我们不晓得他背后有多少人，要把他们都拉起来，就要比他们更坏。”因为妹妹无法接受这说法，成哥只好将她调到别处。这段剧情掀起网友热烈讨论，认为成哥疑似黑化了，但也有可能是为了保护妹妹……网友认为若《华灯》要拍第四季，可以改从成哥的角度出发叙述。杨祐宁受访说：成哥这个角色的变化，是整部剧最精采的部分。

杨谨华被骂翻还道谢

《华灯初上》第三季登场，女主角之一的苏妈妈形象大扭转，阴险狡诈，不知感恩，不少观众涌入女星杨谨华面簿留言怒骂，但网友也不忘称赞杨谨华实在太会演，“让人恨得牙痒痒！苏妈妈真的很会演！”“一抹青和苏妈妈，好强烈的反差！同一张脸，完全没有彼此的影子！”

网友留言还钓出杨谨华亲回：“非常懂你的感受，苏妈妈就是现实生活中的人物，这就是扭曲的性格，刚开始我也不能接受，但慢慢了解苏之后，我就同理了。谢谢你的喜欢！”