《星期二特写：守艺》 精湛技艺有待观众守护

共五集的《星期二特写》系列《守艺》今晚（22日）在8频道首播，该系列走访本地传统行业的经营者，探讨他们如何坚守精湛技艺，以及为迎合数码时代所做的妥协与改变，挖掘鲜为人知的现象和故事。观众可透过这个系列了解纸扎业、裁缝业、旗袍缝制，传统木偶戏与传统街戏。

节目高级主编吴多炀昨天告诉《联合早报》，今晚首播的《纸扎业》中，团队采访一家三代都以纯手工制作纸扎屋的艺师陈亚福。制作组也走访马来西亚麻坡和马六甲的纸料供品厂，拍摄纸料厂商从设计供品、印刷、后制、批发到我国的过程，“我们也在柔佛采访因为设计‘地府冠病疫苗’纸料供品而闻名的一对夫妻。这款供品非常受欢迎，销路也好，让染疫逝世者的家属获得心灵慰藉。”

第二集《裁缝业》把焦点放在实龙岗路，揭露小印度街上为什么会出现这么多街头裁缝师，该集的受访者娃丽是会讲广东话、福建话、潮洲话、华语、英语的74岁印度裔妇女，吴多炀说：“我们看到她对多元文化的喜爱，其杰出的语言能力让人折服。”

另一名令团队印象深刻的受访者是第四集《旗袍》出现的香港旗袍裁缝师黄秋林，他40年前落户我国，“黄师傅为人低调，从不受访，我们费尽唇舌说服他，最终他被打动了，破天荒答应受访。”吴多炀预告，该集也走访另一名服装设计师，对方谈到已故母亲时潸然泪下，“他说母亲逝世后，他每天傍晚都到母亲的墓上去陪伴她，持续了两年。在场的工作人员因他的孝心深受感动。”

第三集讲述传统木偶戏，走访我国几个硕果仅存的剧团：莆田提线木偶“新和平”，闽南提线木偶“双明凤”和潮州铁枝木偶“新怡梨兴”。百年戏班“新赛风闽剧团”自2014年解散后已过了八年，第五集内容包括前班主蔡建福与花旦魏丽芬的近况访问。

吴多炀说：“希望观众观赏《守艺》系列后，能够多关注我国的传统文化和艺术，大力支持。这些手艺和艺术具备渊远流长的丰富历史价值，它们也肩负传承使命。丰富的文化与精湛的手艺都经过漫长时间的酝酿，捍卫与守护它，才不会被岁月淘汰，下一代才得以鉴赏它的美和价值。”