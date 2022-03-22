娱乐吃瓜：网络江湖险恶 明星父母晒不晒娃有学问

社群媒体发达的时代，随手“分享”前是否需三思而后行？

本地男星立威廉在社交媒体上分享女儿的可爱模样，却被中国媒体恶意批评，引起热议。他第一时间站出来保护家人，称近期内将不会再发布微博：“我无法想象在社交媒体上与朋友和粉丝分享我的快乐，会变成如此可怕的转变。”

记录生命的成长本来是件美好的事，但却因网络江湖险恶，乐于分享还是低调慎行，明星们各持己见。一起随zaobao.sg来看看本地的星爸星妈们属于哪一派！

范文芳李铭顺 ── 大方分享宝贝儿子成长轨迹

范文芳和李铭顺常在社媒上晒出宝贝儿子Zed的成长过程。（图/IG）

范文芳2014年产下国庆宝宝Zed（李晞铨），自此夫妻两人就化身“晒娃达人”，社交媒体上常看见1家3口幸福美满的温馨画面。Zed不仅会到片场探爸爸妈妈的班，还和妈妈一起拍过广告。或许是遗传了父母的表演天分，Zed面对镜头一点也不胆怯，活泼可爱的模样招来许多粉丝。

李铭顺这几年深耕台湾市场，常与家人分隔两地。范文芳在社交媒体上晒出宝贝儿子的近况，一解老公对Zed的思念。不久前范文芳和儿子还特地“现身”台北探班，妻儿可爱的人形立牌让李铭顺直呼“好想买机票回家！”

尽管一直大方分享孩子的成长轨迹，但这对模范夫妇却都不希望儿子踏入演艺圈。李铭顺曾说：“我和文芳都做这一行，知道演戏是怎么一回事，太辛苦了，不希望儿子也进这一行。”范文芳也坦承之前有电视台找她参与亲子实境节目，但不想儿子那么辛苦，她唯有拒绝了。

林湘萍、Alex ── 顺其自然却也担心孩子被过度关注

林湘萍一家现定居于台北。（图/IG）

林湘萍嫁作台湾媳妇，与丈夫Alex田恩沛育有1个7岁大的儿子Alex Junior田宗杰和5岁的女儿Alexa田芯羽。现居于台北的她常在社媒上分享2个小孩的成长点滴。

2019年她曾短暂回新加坡拍戏，当时被问及是否有和Alex讨论过要不要让孩子曝光？她说夫妻俩并没有排斥让孩子曝光，抱着顺其自然的态度，但也不想让他们接触太多。尽管曾接过广告邀约，但她担心孩子们不能应付，反而她会有压力。

或许是长住在台湾，一双儿女并不晓得妈妈在新加坡有很多人认识。林湘萍也坦承不想在台湾拍戏的原因是担心孩子被当地媒体过度关注。

庞蕾馨、陈邦鋆 ── 因晒娃获得额外育儿知识

庞蕾馨与陈邦鋆一家常在社媒上分享生活点滴，累积不少人气。（图/IG）

庞蕾馨和陈邦鋆这对艺人夫妻育有1子1女Aden和Avery，夫妻俩不吝啬在社媒上分享孩子的照片和视频，还设有“家庭账号”。庞蕾馨过去受访时曾透露：“我没有特别要隐藏自己的私生活，也觉得我们就是普通人啊，没什么特别的。其实现在网络那么发达，很难有隐私。如果为了保护私生活而过得很辛苦，那也不是我的风格。”

庞蕾馨认为，可以让不在身边的家人看到孩子的成长是“晒娃”最大的好处。她补充，“好像有更多人参与我们的生活，陪我们一起照顾、教育孩子。有些妈妈还会分享生活知识、给一些建议，我觉得这还不错。”

白薇秀、戚玉武 ── 想让孩子亲自选择

白薇秀与戚玉武“藏娃”有术，坚持不让孩子露脸。（图/IG）

白薇秀和戚玉武夫妇俩对今年将满7岁的女儿和4岁的儿子非常保护，至今都没有让他们的样子曝光。在社交媒体上分享育儿点滴时，他们也会刻意不拍正面。

白薇秀曾在本报的专栏表示：“与其说我不像其他艺人让宝宝露脸，不如说我想给她这个空间，不想剥夺她是否要参与社交媒体的选择，或是在哪些平台发表的权利。”

郑惠玉 ── 希望孩子是平凡人

阿姐郑惠玉在社媒上也从不让儿子露脸。（图/IG）

本地电视阿姐郑惠玉育有3个儿子——17岁的Brayden、14岁的Ashton和11岁的Nathan。私生活相当低调的她，把家庭保护得很好，除了早年曝光过的旧照，她在社交媒体上从未公开过家人的正面合照。

过去曾有记者问她儿子的照片，她委婉拒绝：“希望给他们平凡的童年。”之后在别的采访被问及坚持保留隐私的原因，她曾说：“这样孩子可以做平凡人，学校别班的同学都不知道他们是郑惠玉的孩子。”

潘玲玲、黄世南 ── 曝光没好处

虽未曾让2个儿子的正脸曝光，但这并不影响潘玲玲和黄世南分享他们作为父母的每个“里程碑”。（图/IG）

另一对夫妻档黄世南与潘玲玲育有2个儿子，23岁的Beckham黄昱证及20岁的Kynaston黄昱棋。除了在儿子很小的时候公开过照片，之后2个公子就不曾曝光。同样，夫妻俩在社交媒体上也没有公开过儿子们的正面照。

过去《优1周》曾提议潘玲玲1家4口拍摄全家福封面，也被婉拒。潘玲玲直言：“我就是不想他们曝光，等需要的时候才一次过曝光，像星二代如果需要服役，中间的停顿对自己并没有好处，何苦呢？”