周崇庆今年上“神台” 郑惠玉：你以后会很寂寞

不再有刺激的追逐乐趣？周崇庆今年登上神台当超级红星，阿姐郑惠玉有感而发：“阿弟，你以后会很寂寞！”

与阿哥郑各评一样，崇庆连夺10年红星，今年荣登超级红星，他毕业了！

崇庆接受《新明日报》访问，深感一路走来不简单，“10大也好，演技奖项也罢，都可遇不可求”，但他承认，每一年出席《红星大奖》，除了演技奖项，最紧张刺激的就是等候公布谁能入围《红星》的那一瞬间，那是受欢迎的指标，也是给自己市场价值“添值”的验证。

“你说艺人一点拿奖的虚荣心都没有绝对是假的！我个子不高，样子也不出众，但能晋升红星，我很感恩，比很多也在努力的艺人来说，我已经很幸运。”

扮“安娣”人气飙高

崇庆打从2010至2014年开始，年年入围“10大”，背后又一个“女人“靠山”，那个“女人”就是Auntie Lucy!

Auntie Lucy个性直接，常常说出发人深思的话，招牌甩头动作令人莞尔，崇庆演来风情万种，况且这个安娣还真有几分姿色！

所以崇庆在Auntie Lucy上身时常有这句口头禅：“很多人都说我美，不是我讲的，是别人说的，so embarrassing！(真是难为情）！”

反串角色令崇庆尝到走红的甜头，连接30多个商业代言，家庭用品，电器，洗衣粉，按摩椅各类产品，“我30多岁运气才开始来，这个安娣红了6年，那几年的日子过得很精彩！”

一度，安娣形象喧宾夺主，人气“威胁”到本尊，崇庆惊叹：“甚至有人当着我的面说，我要看Auntie Lucy，不要看你！”

直至今日，崇庆在外仍有人问起Auntie Lucy“动向”，好久不见，大家都想念起“她”了！

话说这个爱甩头很臭美的Auntie为何突然销声匿迹？原来有几年男星掀起反串风，引来观众批评反弹，电视台从善如流，立即为反串按下“停止钮”。

但Auntie Lucy成为本地“经典角色人物”已是不争的事实，会否有娱乐商愿意再动动“她”的脑筋呢？

周崇庆凭Auntie Lucy角色吃糊6年。（互联网）

周崇庆（右）与《118》演员欢喜聚餐。（互联网）

周崇庆凭《118》夺最佳喜剧男演员奖。 （互联网）

“傻小子”再创事业高峰

2015年，崇庆意外落败“10大”，不再以Auntie Lucy形象出现的他，再凭金牌故事搞手洪荣狄操刀的长剧《118》“顺风”一角俘虏人心，“角色带点自闭，傻愣可爱，是全剧的调味剂。”

令崇庆难以置信的，是他居然凭“顺风”一角勇夺2016年第三届亚洲彩虹奖最佳喜剧男演员奖！“我非常开心，但自问也很‘山龟’（乡巴佬），当天坐在我旁边的全是中国大咖明星如王凯，朱亚文，刘涛，我居然一个都不认识……”

2016年起，他又重回10大，年年如是，过程有惊无险。

崇庆演技灵动，也具备可塑性，但疫情这两年，他几乎无戏可拍。

“为了抗疫，公司拍摄进行分组，大家尽量不碰头，因此才停了两年，不过，我还是接了《多年后的全家福》，这是个记忆停留在8岁的‘小马哥’，虽也是傻小子，但个性与顺风不同，我特别设计了对方说话的方式，甚至也换了演法。”

瑞恩是贵人

细数娱乐圈贵人，瑞恩是其一，崇庆说，与瑞恩是在合作《志在四方》时结缘，两人投缘，感情很好。在崇庆眼中，瑞恩是他的贵人！

“很多人误会我是大嘴巴，事实上，要是一天我死了，会是带着很多秘密入坟墓的人，我非常能保守秘密，瑞恩是个很注重个人隐私的人，她的信任，正好充分证明我不是个爱说是非的人！”

另一个贵人，是注重养生的陈建彬，“他常劝我注意自己的饮食习惯，什么该吃什么不该吃，经常跟我说很多金玉良言，比如交朋友，必须懂得‘海纳百川’，抱持一颗宽容的心，我每天都在学习。”

入行多年，崇庆在演艺圈没有仇人，他尽量学习不去讨厌一个人，“那些批评你的所谓‘坏人’有时反而是逆行菩萨，以另一个方式督促你做好自己。”

不过，他坚持不去看社媒评语，“不能让这些负能量影响自己快乐的心情，因为我的工作，正是需要带给大众欢乐啊。”