自嘲“半退休” 洪爱玲愿为《鬼马家族》等到80岁

拍戏拒面试，但只要《鬼马家族》开拍，洪爱玲等到80岁都肯演！

爱玲事业版图开阔，她曾为拍电影卖掉公寓，如今拥有女佣介绍所、经营餐饮业、娱乐经纪公司，但坦言：我仍未有满足感。

接受《新明日报》访问的爱玲，透露先前几天才备受“阴阳”惊吓，“我做抗原快速检测，发现自己一时检验成阴、一时又呈阳性，同一天内几次‘阴阳’交替，令我非常混乱……”

事缘她与友人去度宅假时出现喉咙痛症状，精神疲惫老是想睡，她怀疑自己可能着凉、但也闪过确诊冠病危机，慌忙自行检测：“懊恼的是，感觉精神状态不佳时，检测呈阴性；觉得精神还不错，一测竟出现阳性，吓死我！”

反复几天之后，爱玲去检测中心，仔细做检测，确认呈阴性，立即补打追加剂。

爱玲办事魄力惊人，她开女佣介绍所、经营餐饮生意、Fly（飞艺娱乐公司），成功滋味尝试过、失败挫折也承受过，“感觉自己现在‘半退休’，疫情期间我也做了好些慈善公益，希望回馈社会，但这些还是不够的，我希望能为亚洲的演艺圈尽一分力、多做一点事。”

她希望将本地姜推介到海外市场，接轨数码时代，已有具体构思，时机成熟时再对外发布。

记者问爱玲最近可有接拍长寿剧，她透露：“是有几个邀请，但我没时间接拍长寿剧，一听到要面试，我就打退堂鼓了。”

不过，有一个长寿环境剧，即使届时已高龄80，仍会抢拍！那就是《鬼马家族》（Phua Chu Kang）！

爱玲说：“没有‘Phua Chu Kang’就没有我，我很饮水思源，只要‘Phua Chu Kang’说开拍，即使等到80岁，我也可以去演阿嫲Rosie！”

她戏言，“Phua Chu Kang”多次放话再开拍，只闻楼梯响不见人下来。

疫情底下，提到生意盈亏，爱玲庆幸能“取长补短”，表示：“女佣介绍所是赚到钱，但征求女佣来源不易；餐饮业因为几次阻断措施亏钱，飞艺娱乐公司营运最稳定，顾客信任我们……”