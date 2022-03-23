娱乐吃瓜：韩星“装嫩”有成 李准基重返15年前 27岁女星演13岁少年

现在有不少明星都冻龄有术，让你不曾发现他们原来超龄演出。一起随zaobao.sg来解密，看看这些韩星是否真的“装嫩”有成，毫无违和感呢？

李准基──6年不吃碳水化合物

李准基在新剧《Again My Life》中亲自演出高中生（左）及大学生时期。（图/IG、面簿）

演出时年龄：39岁；角色年龄：20出头

下个月即将满40岁的李准基（Lee Joon-gi）在即将要播出的新剧《Again My Life》中“回春”。该剧讲述含冤而死的检察官获得重生的机会，回到15年前再活一遍，用尽全力严惩恶势力的故事。

李准基不负众望，戏外努力维持好状态，“亲自”回到15年前。去年底他曾在IG上传身穿高中制服的照片，冻龄脸孔当时已引起讨论。制作组最近公开了另一组照片，李准基身穿休闲服，手里拿着教科书，坐在一众莘莘学子中间认真听课。剧照公开后又引起另一波讨论，网友直呼这个欧巴到底吃了什么防腐剂？

李准基旧照。（图/互联网）

同剧的演员郑尚勋近日上综艺节目时意外替吃瓜网友解答，原来李准基已经节食一段时间了，长达6年没吃碳水化合物。郑爆料，有次他们在便利商店里拍戏，李准基就像小孩一样不停到处看，指着架上的商品说：“以前吃过这个呢……”李准基其实也很想吃，只是一直忍住，这点让郑非常佩服。

实际上，李准基也曾在IG上透露，爱吃泡面的他当时已经戒了泡面3年，甚至不吃任何面粉类的食物，搭配运动维持健康体态。他也在直播中分享戒掉碳水化合物的原因，除了维持外貌，健康体态也让他可以自在地拍摄他喜欢的动作戏。

看似轻松的冻龄，背后却隐藏了那么多的努力。果然，天下没有白（不）吃的午餐啊！

李妍 ── 27岁演13岁也OK

27岁的李妍私下的生活照（右）几乎与角色（左）有着天壤之别，可朔性很高。（图/互联网、IG）

演出时年龄：27岁；角色年龄：13岁

上个月底上线的Netflix原创韩剧《少年法庭》以青少年犯罪作为题材，第一集案件改编自韩国真实事件“仁川小学女童分尸案”。剧中13岁少年白成友一开场就提着斧头到警局自首，承认自己杀害并分尸了8岁男童。法庭上，他以嬉笑的态度说：“我听说未满14岁的话，就算杀人也不用入狱，是真的吗？”入木三分的演技让观众背脊发凉，留下深刻的印象。

李妍的作品并不多，但曾在去年的《D.P.》中饰演丁海寅的妹妹，同样逆龄演出青少年角色。（图/IG）

然而，这个角色的演出者非但不是男童星，甚至是一个27岁的女星──李妍（Lee Yeon）。她过去演出过不少作品的配角，其中较为知名的是《D.P.》中丁海寅的妹妹一角。除了称赞她精湛的演技，不少观众更是被她的真实年龄吓到。

尽管外界都对李妍的演技给予肯定，但这个选角在网络上也引发网民讨论，质疑为什么不直接找男童星来演出？有网友分析可能因剧情涉及严重犯罪、暴力和血腥，因此小演员或许不是太好的选择。而成年男星大多数都已变声，相对而言较难找到适合的。

金泰梨 ──女高中生的自然灵动

金泰梨演起高中生（左）不仅没有违和感，还将少女的灵动演绎得非常出彩。（图/Netflix、IG）

演出时年龄：31岁；角色年龄：18岁

下个月将过32岁生日的金泰梨（Kim Tae-ri）最近在韩剧《二十五，二十一》中的逆龄演出也引起观众热议。剧中她饰演18岁的高中生罗希度，不但一点也不显突兀，灵动的演技将女高中生的活力感展现得淋漓尽致。

值得一提的是，男主角南柱赫（Nam Joo-hyuk）在剧中的角色虽然比她大4岁，但实际年龄是金泰梨比南大了4岁。两人站在一起的画面不但很搭，CP感依旧满满，只能说金泰梨实在是太童颜了！

金泰梨旧照。（图/互联网）

但这样的金泰梨却经历过一段“被嫌老”的时期。很晚才决定要当演员的她24岁才签约经纪公司，出道初期却因年纪太大而被一些作品拒于门外。但她并没有失落，鼓舞自己正是因为年纪大有了更多的生活经验，能够更充分地揣摩角色不同的心理层面。

黄寅烨 ──“校霸”专业户

黄寅烨在《回到18岁》（左）和《女神降临》中都饰演高中生。（图/互联网）

演出时年龄：29岁；角色年龄：18岁

大器晚成的还有黄寅烨（Hwang In-youp），2018年以演员身份出道时他已经27岁了。但年纪却不影响他的戏路，先是忘掉29岁的真实年龄“回到”18岁，凭借《回到18岁》中的“校霸”而打开知名度，之后更在《女神降临》中用自然的演技征服观众，在“脸蛋天才”车银优身边也能杀出重围。

只能说，黄寅烨穿起高中校服依旧“少年感”十足，又霸道又深情的角色设定更让他圈粉无数。

随着爆红，黄寅烨的旧照也被挖出。他曾于菲律宾留学（左），当时也参与了朋友微电影的演出，模样相当青涩。（图/互联网）

十年前的他又是怎么样的呢？爆红后，韩网陆续流出黄仁烨大学时期在菲律宾留学时的照片，甚至还有网友挖出当时他参与的微电影。还未接受演技训练的他表情和肢体动作都非常青涩僵硬，这段尴尬的黑历史逗乐了不少网友。

张娜拉──“最强”童颜

41岁的张娜拉（右）与20年前的模样没有太大的差别。（图/互联网、IG）

演出时年龄：36岁；角色年龄：20岁

提到“童颜”、“冻龄”这几个关键字，绝对少不了张娜拉（Jang Na-ra）。今年41岁的张娜拉，出道20年依旧保养得宜，与刚出道之际并无太大差异。眼尖观众绝对也发现，如果作品中有角色“年轻时期”，也多由她本人亲自演出。30几岁的年龄穿上高中校服，毫无违和感。

除了因合作男演员多都比她小而被冠上“姐弟恋专业户”的称号，张娜拉最令观众震惊的莫过于在《Go Back夫妇》中与张基龙同框演出。剧中两人是学长及学妹的关系，但现实中张娜拉整整比张基龙大了12岁。当时不少网友都感叹，张娜拉果然是“童颜始祖”。

张娜拉在韩版的《命中注定我爱你》中时隔多年穿上校服（左）；而在《Go Back夫妇》中，张娜拉与年龄差了1轮的张基龙饰演学长与学妹的角色。（图/互联网）

看似天生丽质，但20年来没什么变化的秘诀是日复一日的辛勤保养。张娜拉曾透露她每天坚持至少喝2000毫升的水，也经常喝汤保持气色红润。除了用空中瑜伽来维持好体态，在饮食方面她也少吃精致淀粉类及油炸类食物。要配上“最强”童颜，得先有“最强”的自律呀！