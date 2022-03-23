超萌童年组图曝光 谷爱凌从小热爱滑雪

（综合讯）北京冬奥结束，18岁女运动健将谷爱凌人气不减，日前超萌童年照曝光。

北京冬奥自由式滑雪女子金牌得主谷爱凌，近日在网络收获超高关注度，前阵子她在社媒发布和成龙的合照，让不少人揣测她似乎转战演艺圈，成为成家班的一份子。

昨天（3月22日），中国网站又有一组谷爱凌的可爱童年照曝光，画面中她笑容灿烂，或做出搞怪表情，气质甜美迷倒一票网民。

该网站一共发布了多张谷爱凌从童年到青年的照片，第一张是她接近少女时代的样貌，只见她将长发梳向两边，露出高额头展现漂亮瓜子脸轮廓，微笑的表情给人温暖的感觉。接着两张是她幼年的萌照，其中一张见她鼓着腮帮子做出搞怪表情。

此外，曝光的照片中也包括谷爱凌现身雪地，首先是她伸出双手大拇指比赞的样子，从背景字样来看是身在加拿大的业余滑雪英雄会，兴奋的表情透露了她当时已经爱上滑雪。再一张是她在雪地里坐在椅子上，手上抱着一颗黄绿色大气球，映衬出她当时年纪还小，但笑容已能萌翻人。

当然还有谷爱凌与妈妈的合照，从五官可看出母女相似度之高。最后是她少女时代的滑雪装照片，开朗的笑容说明她不管滑几次雪都不觉得腻。

当龙女郎还是谋女郎？

谷爱凌网络议论不断，网友推荐她演张艺谋最新电影。

周前，谷爱凌刚上传与成龙的合照，多方揣测将成为成家班的一份子，未来有望演出成龙的电影，但另一边厢，有不少网友在网络推荐她为知名导演张艺谋新电影的女主角。

最近，有传张艺谋将开拍全新科幻电影《满江红》，除了男主角已经锁定是易烊千玺之外，女主角本被猜测是受张艺谋力捧的刘浩存，但由于她负面新闻不断，故网友大力推荐曾经在去年和易烊千玺合作拍摄北京冬奥火炬传递短片的谷爱凌，但就不知张艺谋是否也这样认同呢？