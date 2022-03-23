认爱后首现身 Selina透露男友“直球型告白”

（台北讯）Selina在3月3日大方认爱小7岁的圈外徐姓男友，今天（23日）她在官宣后首次现身，为主演的电影《头七》宣传，并大方回应恋情。

两人交往约半年，Selina透露男友是“直球型告白”，而她被打动的主因是对方很贴心，在她拍电影期间会来探班，还帮她求了护身符，因此决定勇敢尝试姐弟恋，“我拍片地也蛮偏僻，又三更半夜的，他还是时常来探班，觉得很有心。”Selina认为尝试不同事物是自己这几年勇敢在做的事情，“既然都尝试拍鬼片了，那我为何不尝试看看姐弟恋？”

回忆男友告白的时刻，Selina说：“我记得有一次我们出去玩时，他在我很开心的时候说‘姐姐我喜欢你’，我立刻冲过去跟整桌朋友说‘欸他说他喜欢我欸’，那时候觉得有点荒谬，觉得他怎么敢啊，那群朋友年纪都比我小，我只觉得他是弟弟，当时只觉得你这份告白我心领了，并没有想进一步。”

两人互有好感时Selina就带他见过身边姐妹和家人，大家都很喜欢他，她也因此更喜欢对方，“我小时候受童话故事影响，会梦想王子公主幸福一辈子，人生规划也是想要结婚生小孩，但一晃眼时间都过了，现在好像又有机会，但顺其自然，现阶段不会想要再结婚，先享受当下，开开心心比较重要。”