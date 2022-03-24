娱乐吃瓜：李亚鹏50岁再婚娶娇妻 失意人生找到快乐钥匙？

3月14日，50岁的李亚鹏在微博宣布结婚以及孩子降生的喜讯。

相比他当年和王菲结婚、生女、离婚时引起的海啸般的关注和议论，李亚鹏这次新婚引发的动静被形容为“一块小石子没入深水中”。毕竟新娘海哈金喜的名气不能和当年的歌坛天后王菲相提并论。

即使如此，海哈金喜的一些标注仍成为了热门话题。她是90后，小李亚鹏19岁，彝族模特，前世界小姐中国总决赛冠军，参演过热播剧《那年花开月正圆》里一个小配角。她出身自书香门第，父亲是作家。也有人觉得她高冷、清瘦，还有点文艺，“气质酷似王菲”，觉得李亚鹏就爱这一款，包括她以前的女友如瞿颖、周迅等。

1990年，中央戏剧学院面向新疆定向招生。这一年，李亚鹏、陈建斌、王学兵等知名演员当年一起报名，成为同窗。据说李亚鹏当年就是让初恋女友刘岩偷偷报名，并且双双被录取。

年轻时的李亚鹏身上也散发着文艺气质。他也是个自尊心强的人，刚上中戏时，他有次玩游戏输了，得接受惩罚在同学们双腿之间爬一圈。他不接受胯下之辱，一直纠结到下课都僵立不动。后来还是老师带着他爬，他才勉为其难照做，刚站起身，就忍不住落下一滴泪。

恋上天后“将爱情进行到底”

李亚鹏身材高大，相貌堂堂，很快就在电视圈闯出名堂。1997年，他和吴倩莲、郭晋安、陈豪合演中国大陆和香港的央视合拍剧《京港爱情线》；1998年，和徐静蕾合演的《将爱情进行到底》，被称为是第一部真正意义的中国偶像剧。2000年后，两部金庸剧《笑傲江湖》和《射雕英雄传》让他大放光芒，也奠定中国第一代“四大小生”席位。

李亚鹏曾和周迅、徐静蕾、许晴搭档演过《射雕英雄传》《将爱情进行到底》《笑傲江湖》等剧。（由上至下，互联网）

李亚鹏于2003年邂逅大2岁的王菲，他热烈追求，推掉片约全程相陪；据说当年王菲的演唱会曾出现滞销，李亚鹏不惜豪花六位数人民币购买门票送给亲朋好友。两人很快谈起恋爱。当时王菲与前夫窦唯育有女儿窦靖童，李亚鹏也爱屋及乌，更曾亲自到北京的学校苦等3小时为窦靖童办理转校手续，终于打动王菲。一线小生和歌坛天后在2005年的结婚大事，轰动整个娱乐圈。

2005年，王菲生下女儿李嫣。她出生前已被发现有天生兔唇裂颚，不过夫妇俩仍决定生下孩子。李嫣出生后，被父母安排到美国进行矫形手术；之后她的父母成立“嫣然天使基金会”，为兔唇婴儿提供协助。王菲在女儿出生后开始淡出娱乐圈，李亚鹏则转型从商。

可惜，这段婚姻只维持了8年，在2013年宣告结束。离婚时，王菲于微博发文：“这一世，夫妻缘尽至此。我还好，你也保重。”王菲知道外界的好奇，所以也解释了：“没有第三者，没有婆媳不和，不牵扯财务问题，不是悲情狗血剧，和平分手，换一种方式相处，对孩子来说，我们仍然是一家人，谢谢李亚鹏用爱和理智包容这一切，感恩！”

李亚鹏则回应道：“我要的是一个家庭，你却注定是一个传奇，怀念十年中所有的美好时光。爱你如初，很遗憾，放手是我唯一所能为你做的。希望你现在是快乐的，我的高中女生。”他也透露，李嫣以后是跟他一起生活，此外他和王菲的财务一直保持独立，所以离婚也不必分配财产。

王菲经历了与窦唯及李亚鹏的两段失败婚姻后，兜兜转转，与分分合合多年的旧爱谢霆锋世纪复合。两人稳定交往，看似没结婚打算。

一线小生“将从商进行到底”

李亚鹏在微博上的认证信息是嫣然天使基金发起人、嫣然天使儿童医院发起人、书院中国文化发展基金会发起人、中书控股集团董事长，早已不是之前的艺人身份。

他曾说过，当演员只是偶然事件，从进中戏的第一天起，他一直在想办法逃离。他的梦想是成为中年东山再起的商业奇才。1998年，李亚鹏在美国旧金山拍戏，偶然拿到将近70万新元进行风险投资，孰料因不善经营，9个月内便因资金链断裂倒闭。过后，他又办杂志、开酒吧、投资互联网和文化地产，却都一路亏损。2003年，他投资20集电视剧《海滩》，找来周迅搭配自己，可是这部偶像剧成本失控，最终赔了。就连他最熟悉的影视行业，都没能让他赚钱。

李亚鹏不服输的个性，让节节败退的他“将从商进行到底”，尽管很少听到他公司赚钱的消息，还常听说他搭上了自己的积蓄，甚至得向身边的亲朋好友大量举债。2015年，李亚鹏最有名的地产生意传出失败的消息。2017年，媒体爆出他在云南省投资的雪山艺术小镇出现合同纠纷，接着他被列入失信人名单。去年3月，雪山小镇合同纠纷案宣判，李亚鹏败诉，需要支付欠款加利息近1000万新元。网传他在一段微信语音中说：“项目基本停滞，我们已经无路可走了，需要我跪下、需要我趴下，我都可以。”他后来澄清，语音信息被恶意剪辑过，但有些人仍相信这是他失败窘态的写照。

李亚鹏的雪山投资项目血本无归。（互联网）

就在合同纠纷期间，李亚鹏的7000多万股权也被冻结。同月，他开设短视频账号“分享有温度的生活”，推出“田园慢生活”系列。每当二十四节气更迭时，他就发视频，穿褂子（中式外衣）、布鞋，赤脚在田间播种，如同一个热衷于探访各种制香、品茶、修缮文物的隐士。他会对着空气大喊一声节气名，制造出一种传统仪式感。这种塑造自身文化品味的手法，果然引起话题，偏偏网民总爱评论他“刻意表演心灵鸡汤”。

他最后一次有影剧作品是2013年。尽管退圈近十年，一举一动却离不开外界议论的焦点，这是他的宿命。他年轻时坚持理想，勇于挑战，这点让人赞赏，可他年过半百屡败屡战，拒不妥协，难免备遭质疑，个中滋味唯有他心中最清楚。

他婚后传闻被李嫣深夜发文称“男人恋爱时没有理智”影射；他拍喝茶视频宣扬茶艺文化惹人嘲讽：“喝个茶而已，有必要这么矫揉造作吗？”然后大家继续猜测，他会不会和妻子一起直播带货，或者接夫妻真人秀，重新杀回娱乐圈。

李亚鹏从文艺青年走到文艺中年，海哈金喜的出现，让他的失意中年多了值得庆贺的欣喜。但是未来，一对老夫少妻如何确保婚姻幸福，仍将是他们努力的方向，也是吃瓜群体持续窥探的目标。