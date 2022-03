影帝凯奇自曝已还完债 强调拍烂片也很用心

(好莱坞讯)奥斯卡影帝Nicolas Cage(尼古拉斯凯奇)多年来被传将1亿5000万美元(约2亿375万新元)家产败光、甚至欠税630万美元(约856万新元),还演了一堆烂片。不过凯奇最近受访时亲解现况,除了表示已还清债务,更强调自己演什么电影都投入且用心。

凯奇17岁出道后一路顺遂,主演了多部知名电影,1995年凭《远离赌城》(Leaving Las Vegas)拿下奥斯卡最佳男主角,2002年又以《兰花贼》(Adaptation)获奥斯卡提名。他在吴宇森的好莱坞片《夺面双雄》(Face/Off)的演出更让观众留下深刻印象。

然而,从2010年开始,凯奇却逐渐变成“票房毒药”,《魔法师的学徒》(The Sorcerer's Apprentice)、《恶灵骑士2》(Ghost Rider: Spirit of Vengeance)、《魔女神兵》(Season of the Witch)等一系列电影票房惨淡,评分一降再降。但凯奇本人却越挫越勇,从2011年到2014年的四年间拍了十多部电影,这还不包括配音作品,仅在2011年,他就主演了四部电影,被调侃为“烂片界的劳模”,多年来还被指为债拍戏。

亏迪士尼“不能共患难”

在当地时间22日,凯奇接受美国知名杂志“GQ”采访时,除了证实这一说法,他还透露自己已还清债务,同时强调,对于此前演过的任何一个角色,自己都很认真,从来没有敷衍了事。

凯奇提及为何接演很多直接上串流或是平台而不在戏院播放的电影,是因为大的电影公司已经不找他了,“就像你们说的,为什么不拍《惊天夺宝3》(National Treasure 3)?离上一集已经14年了,为什么不拍呢?”他说相当享受拍“小”的独立制片,更亏拍《惊天夺宝》的迪士尼是“不能共患难的朋友”,“他们就像一艘远洋游轮,一旦往一个方向前进,就必须用无数艘拖船才能让他们回头。”

凯奇说自己确实有一些债主,还欠税,每周还得花两万美元让母亲免于进精神病院,但他并没有申请破产,而且债务都已还清。他说,身边友人都告诉他可以申请破产,但他不想走到那一步。他片子一部接一部地拍,强调:“我必须在这些电影找到自己能全情投入的地方,虽然并非都是好片,但我从不敷衍。它们有一些还是很棒,如《曼蒂》(Mandy)。”