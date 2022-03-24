影帝凯奇自曝已还完债 强调拍烂片也很用心

（好莱坞讯）奥斯卡影帝Nicolas Cage（尼古拉斯凯奇）多年来被传将1亿5000万美元（约2亿375万新元）家产败光、甚至欠税630万美元（约856万新元），还演了一堆烂片。不过凯奇最近受访时亲解现况，除了表示已还清债务，更强调自己演什么电影都投入且用心。

凯奇17岁出道后一路顺遂，主演了多部知名电影，1995年凭《远离赌城》（Leaving Las Vegas）拿下奥斯卡最佳男主角，2002年又以《兰花贼》（Adaptation）获奥斯卡提名。他在吴宇森的好莱坞片《夺面双雄》（Face／Off）的演出更让观众留下深刻印象。

然而，从2010年开始，凯奇却逐渐变成“票房毒药”，《魔法师的学徒》（The Sorcerer's Apprentice）、《恶灵骑士2》（Ghost Rider: Spirit of Vengeance）、《魔女神兵》（Season of the Witch）等一系列电影票房惨淡，评分一降再降。但凯奇本人却越挫越勇，从2011年到2014年的四年间拍了十多部电影，这还不包括配音作品，仅在2011年，他就主演了四部电影，被调侃为“烂片界的劳模”，多年来还被指为债拍戏。

亏迪士尼“不能共患难”

在当地时间22日，凯奇接受美国知名杂志“GQ”采访时，除了证实这一说法，他还透露自己已还清债务，同时强调，对于此前演过的任何一个角色，自己都很认真，从来没有敷衍了事。

凯奇提及为何接演很多直接上串流或是平台而不在戏院播放的电影，是因为大的电影公司已经不找他了，“就像你们说的，为什么不拍《惊天夺宝3》（National Treasure 3）？离上一集已经14年了，为什么不拍呢？”他说相当享受拍“小”的独立制片，更亏拍《惊天夺宝》的迪士尼是“不能共患难的朋友”，“他们就像一艘远洋游轮，一旦往一个方向前进，就必须用无数艘拖船才能让他们回头。”

凯奇说自己确实有一些债主，还欠税，每周还得花两万美元让母亲免于进精神病院，但他并没有申请破产，而且债务都已还清。他说，身边友人都告诉他可以申请破产，但他不想走到那一步。他片子一部接一部地拍，强调：“我必须在这些电影找到自己能全情投入的地方，虽然并非都是好片，但我从不敷衍。它们有一些还是很棒，如《曼蒂》（Mandy）。”