杨紫琼演师奶“百变” 打通人生各种可能性

天马行空 Everything Everywhere All at Once(M18)

娱乐性★★★★/艺术性★★☆

故事:55岁的美国华裔移民秀莲(杨紫琼饰)家庭与工作两头烧。在老父(吴汉章饰)大寿当天,她除了要阻止女儿(Stephanie Hsu,史蒂芬妮许饰)出柜,替无用丈夫(关继威饰)“擦屁股”,还得向公务员大婶(Jamie Lee Curtis,杰米李柯蒂斯饰)解释税务问题。

秀莲刚踏进税务局大楼电梯,丈夫突然自称来自另一个宇宙,而秀莲也是千万宇宙里的其中一个“分身”。秀莲还来不及理解,邪恶势力已在多元宇宙蔓延,只有她能拯救世界。

影评:杨紫琼读了《天马行空》剧本后,搞不懂自己看了什么,却很想见见导演双人组“丹尼尔”Dan Kwan(丹尼尔关)和Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)。看此片时,我完全理解她的心情。我被眼前的“元宇宙大乱斗”搞得眼花缭乱,无法完全消化脉络,理清逻辑,却始终目不转睛。

《天》是两导演继2016年《救你命3000》(Swiss Army Man)后的第二部导作,监制是执导过多部漫威片的罗素兄弟。华文片名点出情节走向:十足天马行空。开场时,杨紫琼演的师奶角色打理着生意欠佳的自助洗衣店,照顾一家子的饮食起居,老公看似懦弱无用,与女儿关系有裂痕,老父又咄咄逼人……现实好累人,师奶看着电视上的俊男美女跳浪漫舞,发愣之际,很快被打回现实。

变调前,其实就是典型的故事;变调后,随着师奶的意识变化,步上奇葩的元宇宙之旅,见到不同宇宙里、不同版本的她,以及每个大小决定之后,层层叠叠、千丝万缕的结果。从影多年的杨紫琼,从未在一部片中有那么多的面貌,她从最初的平凡师奶,化身国际女星,另一边厢又当上女侠,在其中一个宇宙里,她与杰米李柯蒂斯成为女同志,扯的是,在那个宇宙里,因人类进化过程有变,她俩的手竟变成“香肠手”!像极恶搞闹剧吧?但,真新鲜,相信一群亚裔演员也演得乐在其中。

《天》是一部富人性层面的科幻片。一步变,步步变,打通人生各种可能,凡事皆有可能。戏中师奶的“多元宇宙观”如任督二脉被打通后,虽可选择停留在更华丽的人生,但她始终选择了挚爱所在的地方。片中也探讨母女关系与夫妻关系的磨人与甜蜜之处。

史蒂芬妮许与关继威造型同样多变。关继威从大叔摇身变熟男富商等,每个造型都消化得很好。此片也借由东西经典电影如《星际大战》《骇客任务》《卧虎藏龙》《花样年华》《料理鼠王》等打造不同元宇宙,有致敬意味。

有些电影,我想破头都搞不懂,会在心里默默扣分,对于《天》,我觉得好玩就行,幽默就好,最重要是看到新元素,一点都不沉闷。(英语对白,附中文字幕)