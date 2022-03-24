杨紫琼演师奶“百变” 打通人生各种可能性

天马行空 Everything Everywhere All at Once（M18）

娱乐性★★★★／艺术性★★☆

故事：55岁的美国华裔移民秀莲（杨紫琼饰）家庭与工作两头烧。在老父（吴汉章饰）大寿当天，她除了要阻止女儿（Stephanie Hsu，史蒂芬妮许饰）出柜，替无用丈夫（关继威饰）“擦屁股”，还得向公务员大婶（Jamie Lee Curtis，杰米李柯蒂斯饰）解释税务问题。

秀莲刚踏进税务局大楼电梯，丈夫突然自称来自另一个宇宙，而秀莲也是千万宇宙里的其中一个“分身”。秀莲还来不及理解，邪恶势力已在多元宇宙蔓延，只有她能拯救世界。

影评：杨紫琼读了《天马行空》剧本后，搞不懂自己看了什么，却很想见见导演双人组“丹尼尔”Dan Kwan（丹尼尔关）和Daniel Scheinert（丹尼尔舒奈特）。看此片时，我完全理解她的心情。我被眼前的“元宇宙大乱斗”搞得眼花缭乱，无法完全消化脉络，理清逻辑，却始终目不转睛。

《天》是两导演继2016年《救你命3000》（Swiss Army Man）后的第二部导作，监制是执导过多部漫威片的罗素兄弟。华文片名点出情节走向：十足天马行空。开场时，杨紫琼演的师奶角色打理着生意欠佳的自助洗衣店，照顾一家子的饮食起居，老公看似懦弱无用，与女儿关系有裂痕，老父又咄咄逼人……现实好累人，师奶看着电视上的俊男美女跳浪漫舞，发愣之际，很快被打回现实。

变调前，其实就是典型的故事；变调后，随着师奶的意识变化，步上奇葩的元宇宙之旅，见到不同宇宙里、不同版本的她，以及每个大小决定之后，层层叠叠、千丝万缕的结果。从影多年的杨紫琼，从未在一部片中有那么多的面貌，她从最初的平凡师奶，化身国际女星，另一边厢又当上女侠，在其中一个宇宙里，她与杰米李柯蒂斯成为女同志，扯的是，在那个宇宙里，因人类进化过程有变，她俩的手竟变成“香肠手”！像极恶搞闹剧吧？但，真新鲜，相信一群亚裔演员也演得乐在其中。

《天》是一部富人性层面的科幻片。一步变，步步变，打通人生各种可能，凡事皆有可能。戏中师奶的“多元宇宙观”如任督二脉被打通后，虽可选择停留在更华丽的人生，但她始终选择了挚爱所在的地方。片中也探讨母女关系与夫妻关系的磨人与甜蜜之处。

史蒂芬妮许与关继威造型同样多变。关继威从大叔摇身变熟男富商等，每个造型都消化得很好。此片也借由东西经典电影如《星际大战》《骇客任务》《卧虎藏龙》《花样年华》《料理鼠王》等打造不同元宇宙，有致敬意味。

有些电影，我想破头都搞不懂，会在心里默默扣分，对于《天》，我觉得好玩就行，幽默就好，最重要是看到新元素，一点都不沉闷。（英语对白，附中文字幕）