By2迎30岁生日“上山拜佛” 网民：这座庙求子求桃花

（普陀山讯）本地双胞胎女团By2中的妹妹孙雨（Yumi），去年底被卷入王力宏婚变风波，让她发出长文揭露过去跟男方曾有过一段情的事实，一度疑似因不堪舆论而选择轻生。近期姐妹俩已经摆脱丑闻阴霾，逐渐恢复工作，经常会在社媒上分享唱歌视频，没想到在昨天（23日）迎接30岁的两人，日前被民众在中国某个寺庙中巧遇，引起热议。

By2近期逐渐复出工作，回归演艺圈，积极在中国各地商演，就算表演场地不大也不豪华，仍让许多歌迷相当感动，认为两人走过丑闻风波，仍互相扶持努力工作。23日是她们的30岁生日，两人透过工作室发微博写下“三十而立，女人靠自己独立自信，越来越争气”，歌迷也可以透过提问来获得两人亲自回答，粉丝福利做得相当好。

姐妹俩近日被民众在中国浙江省的普陀山上巧遇，只见她们穿着一身轻便的休闲服，黑色长袖上衣搭配印花长裤，脸上为了防疫紧紧地戴好口罩，头上都搭了一顶渔夫帽遮阳，没有太多变装，似乎毫不避讳被路人认出。

到了普陀山上的寺庙后，By2诚心跪地，闭着眼睛，手里拿着一炷香虔诚地拜拜。在民众巧遇的照片中，还可以看到两人双手合十祈祷，并且拿纸写下心愿。有眼尖的网民发现，该座寺庙通常不是求姻缘、桃花就是求子，以求这两项闻名，因此也让许多歌迷好奇两人到底许了哪些愿望，引起热议。