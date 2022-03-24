举家移居上海 吴尊送子女读国际学校

全家搬到中国、未变卖文莱物业，吴尊向《新明日报》透露，已为子女物色国际学校，将在上海设健身房！

吴尊一家搬去中国成了微博热搜榜首，阅读逾2亿，足见他的动向有多受到瞩目！

动向曝光后，记者设法透过吴尊身边经纪人联系，很难得能独家访问到人在中国的吴尊。

吴尊态度很亲切，也很坦率，他表示目前一家正在隔离，隔离两星期后，再飞上海定居下来。

问起文莱产业，吴尊告诉《新明日报》记者，“文莱的独立式洋房嘛，我包办大部分的室内设计，目前是我爸爸在住，之前爸爸就陪我们一起住，洋房与岳父母家走两步就到，两家人来往很方便，根本不会卖！”

至于健身中心，吴尊以“我的Baby”形容，健身房开了10几年，业务稳定，没有易手：“我在中国深圳、温州、重庆已有六间健身中心，即将在上海再开一间！”

移居出自妻想法

飞中国定居，想法其实来自吴尊太太！

“文莱疫情严峻，宅家没出门，与家人沟通交流的时间更多了，大概在去年6、7月，有一天与太太子聊起孩子教育，她忽然萌生让孩子到上海念书的想法……”

吴尊非常重视孩子的教育，坚持华人讲究的仁义忠爱等东方传统价值观，必须透过德育教育保留并传承，去年11月他带妻儿游上海，在当地住了三个多月体验生活，走访好几间国际学校，“孩子们都很喜欢上海的生活与教育环境，没有相反意见，所以就这么决定了。”

吴尊说，爱女NeiNei念六年级、弟弟Max是小学三年级学生，送入国际学校就读，课业进展不成问题。

有人质疑吴尊合家搬迁中国只为了“赚人民币”，吴尊对此语气淡然，“时间可以证明一切，最主要的原因真是为了小朋友，到中国也不一定就会接到更多工作。”

吴尊之前曾与吴奇隆、李晨参与运动类综艺节目《冰雪正当燃》，演绎运动员艰苦训练的幕后故事，目前没接任何演艺邀约。

吴尊的健身中心。（取自网络）

婚姻美满秘诀

吴尊非常孝顺，慈母癌逝，令他对生活的看法有了改变，尤其珍惜眼前人。“谈一辈子的感情，就得接受对方的优缺点，并懂得珍惜彼此的每一天，所以，我活着的每一天都当着最后一天来过。”

感性的吴尊提到东方航空空难事件，语气很心痛：“所以更要珍惜，我每乘搭一次飞机之前，都会跟太太说I Love you，爱你，只要是活着的每一天都要懂得珍惜。”吴尊是不折不扣的爱妻号。

说起新加坡，吴尊透露本地也有很多亲朋戚友，“我阿姨就住新加坡啊，疫情之前，我一年最少飞两次狮城探亲。”

吴尊不曾忽略他的支持者，刚设立了IG账号@wuchun.1010 方便与粉丝互动。

将携家人祭祖

吴尊表示，妈妈是安徽人、爸爸来自金门，疫情缓和、旅游开通之后，他约定爸爸飞来会合，合家前往安徽、泉州祭祖。

76岁的吴爸爸看上去身材媲美年轻人，如何冻龄？吴尊笑说：“爸爸很爱运动，只要有运动就会年轻20岁，而且爸爸对人很有耐性，很少发脾气，整个人看上去就会很年轻。”

吴尊一家与飞轮海成员汪东城（左）、辰亦儒（右）。（取自网络）

飞轮海四子有三人居上海

吴尊透露，飞轮海四成员有三人定居上海，包括汪东城、辰亦儒，他们去年还在上海欢乐相聚。

记者打趣，若有中国剧组邀请“飞轮海”亮相节目，他会否答应？

“哈哈，我不排除任何可能性，我乐意与飞轮海伙伴再重聚。”