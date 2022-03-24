程旭辉种菜 邻居想买

疫情暴发两年，边境封关，行动受限，“辉哥”程旭辉无法像往年般与友人到马国吃吃喝喝，“寂寞难耐”下，他竟然培养起种菜的兴趣。

“辉哥”昨天（3月23日）下午作客96.3好FM《下班ING》接受主持人丽仪和国贤访问时，透露疫情暴发两年来自己培养了新兴趣，他说：“以前周末会和朋友到新山吃喝，疫情来了，不能出国，很闷，就想办法安排自己的生活，所以就开始学电脑、买宠物鸟、乌龟来饲养，还有种种菜咯！”

据“辉哥”说，两年下来，他种菜种出个“成绩”，目前住家外的走廊都是他所种的蔬果，他开玩笑道：“我好像跟政府买下走廊，邻居看到我种的蔬果，都会哇哇哇，然后问；‘可以买吗？一公斤多少钱？’我就告诉他们，不卖的，是种给自己吃的。”

虽然如此，但“辉哥”还是对自己的“成绩”有些埋怨：“不知道为什么我种的蔬果，结出的果子都像葡萄般大小，不像其他人的大大粒的。”

在家种菜是“辉哥”在疫情下培养的兴趣，那疫情前，他最大的嗜好是什么呢？

“辉哥”笑着说：“我的手很痒，经常会打电话约朋友出来喝茶吃饭，周末就到新山走走。”

问他，太太是否也随行？

“太太没跟着去，她有她的朋友。我有我的朋友。”

“辉哥”说，他和太太不常一起出国，“我是个急性子，做什么东西都要快，走进店里一下子就走出来，不像她。慢慢地走……”

接着，他又开玩笑地说：“我们不match……哈哈哈……”

拍鬼片没忌讳

“辉哥”即将接拍恐怖片《七天》，戏里演病逝的父亲，不舍女儿，鬼魂遗留人间。

“辉哥”说戏中他将不会搞笑，“导演说他看过我和杨雁雁在马来西亚拍的恐怖片，很喜欢，就挑选我，他还告诉我，其实我可以走不搞笑的路线。”

说到拍鬼片，“辉哥”说他不会有什么忌讳，即便躺棺材、农历七月也照拍，他都无所谓，“剧组人员当然会准备红包，而我也会‘不客气’跟他们拿红包讨个吉利。”

“我也曾经在农历七月拍过鬼戏，那是在马来西亚，有场戏是动用挖泥土机挖洞，之后我要进入那个洞，很可怕，那天风很大，幸好没有下雨。”

槟城拍戏受礼遇

“辉哥”马国槟城拍戏，专车接送，三餐无忧，获得很好的礼遇。

节目中，“辉哥”也透露疫情若持续缓和，他将飞马国拍摄《萤火侠2》，《萤火侠》是年前马国摄制的一部电影，汇聚新马两地多位谐星同台演出，故事叙述一位伸张正义的阿发把自己变成超级英雄，但是本身完全没有超能力，歪打正着后小有名气，而“辉哥”就是那位超级英雄“萤火侠”。

一说到马国槟城拍戏，“辉哥”神采飞扬地说，他非常开心，因为那里有很多朋友，招待也很好，“拍戏时有专车接送，有司机，不用担心三餐，真的很幸福。”