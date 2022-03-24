吴彦祖父93岁生日前离世 公开父字条“爸爱你你爱爸多少”

（旧金山讯）近年移居美国与父亲生活，并积极在好莱坞发展的吴彦祖，今早（24日）在社媒上载了一张童年合照悼念父亲，并透露父亲已离世。他用英文发文：“爸爸生日快乐！再过一天，您就93岁了，但我猜您急着要和妈妈在一起。我现在可以看到您们两位在一起，这让我很高兴。谢谢您一直毫无掩饰地做自己。在您身上我学会了如何当一个男人。安息吧爸爸。我们很快会见面。”

他中午前又发图，公开爸爸所写的一张纸条，说是80年代爸爸有了第一架打字机，他打印的第一张纸上，爸爸这么对他说：“我非常非常爱你，你又爱我多少呢？祝你有个美梦。”吴彦祖在留言区给父亲写下：“永远爱你，爸爸。”

根据网上资料，吴彦祖的父亲叫吴振，原籍上海，是一名从事设计核电站的电气工程师。

2014年，吴彦祖获知母亲大肠癌复发后，立即带同妻女赶赴旧金山照顾母亲。为了能专心照顾父母，他解散了经理人公司，并暂别娱乐圈好一段时间，可惜母亲病情恶化，于同年离世。母亲离开后，吴彦祖与太太Lisa S继续尽心孝顺父亲，不时上载与父亲的合照。

吴彦祖曾说，最初当演员时曾遭父亲反对，因为爸爸希望他当医生、律师或建筑师等专业，“觉得当演员太浪费。”

3年前，吴彦祖在社媒上发出父亲在30多年前购买的古董超级跑车，同时晒出一张自己跟父亲同坐一辆红色超跑的合影。那是吴彦祖用第一辆保时捷，载父亲兜风的温馨合照。