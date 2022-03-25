娱乐吃瓜：唱歌跳舞就是不红 他们靠演戏转运

山不转路转，偶像当不成改当演员？

韩国偶像练习生制度犹如工厂，一套套严密的训练系统，培育出一批批外形优质及唱跳俱佳的偶像明星，进而吸引了无数怀抱梦想的少男少女加入练习生行列。残忍的是，努力并不一定有回报，往往最后等不到出道，青春却付之东流。

无论是因缘际会下转换跑道，还是决心要转行，且看安孝燮、刘寅娜、金旻载和徐玄振如何唱而优则演，从偶像“过渡”到演员，迎来意想不到的康庄大道？

安孝燮 ── 因身高太高无缘进入男团

安孝燮最近以《社内相亲》中的傲娇霸道总裁出位，人气扶摇直上。（图/IG）

最近当红的“始祖鸟”安孝燮（Ahn Hyo-seop）在7岁时便随家人移民加拿大。17岁那年，他被JYP娱乐的星探相中，通过试镜后他说服家人，回到韩国开始了练习生生活。和他同期的练习生有男团GOT7的成员，但最后却没能与他们一起出道。

安孝燮过去曾在节目上透露无法出道的原因：“组团的时候虽然一起练习，但最终却没有出道，当然实力不足是一点，还有就是站在里面只有我太突兀。”在别人眼里是先天优势的187公分身高，对他而言竟是“缺陷”：“当时我真的很埋怨，很想要变得矮一点。”

身高187公分的安孝燮在平均身高176公分的男团GOT7里显得突兀。（图/互联网）

结束了近3年的练习生生活，他与新公司签了约，朝演员之路发展。没想到的是，音乐才华反而贯穿了安的演员生涯。先是在音乐实境节目《梦想巴赫，永远字啊坎塔列2》中以小提琴演奏家的身份被大众熟知；后来在网络剧“Top Management”中饰演创作歌手，与车银优组等人在剧中组成男团。而为了要诠释好古装剧《红天机》中失明的角色，他苦练玄鹤琴，挑战不看乐谱弹琴，敬业之余也展现出了极高的音乐天赋。

安孝燮的代表作包括出道作《扑通扑通LOVE》（左起）、《虽然30，但仍17》、《浪漫医生金师傅2》及《红天机》。（图/互联网）

不仅在戏剧作品上，戏外他也全力把握可以展现舞台魅力的机会。2017年他与金瑟琪主演的网剧《戒指女王》点击率突破1000万，两人履行收视公约一起跳舞庆祝。从该视频不仅看得出安孝燮练习生时期所累积下来的舞蹈底子，两人之间自然流露出的粉红泡泡在当时也引起热议。

在《浪漫医生金师傅2》拍摄期间，他与李圣经穿着白袍一起清唱该剧的原声带履行收视公约，浑厚温暖的好歌喉成为该剧的一大话题。

尽管最后没能完成最初的梦想，但“走过的路并不会白走”这句话可说是完美地体现在安孝燮的演艺之路上。

刘寅娜 ── 练习了11年的惊人毅力

刘寅娜出道之路坎坷，苦熬11年后才得以出道。（图/互联网）

用“艰辛”来形容刘寅娜（Yoo In-na）的出道之路，一点也不为过。梦想成为歌手的她在17岁时开始了练习生生活，她曾在综艺节目上透露自己当了11年的练习生才得以出道。她回忆：“经纪公司内部经常会有选拔赛，选拔赛后，被淘汰的练习生就会离开。辗转于不同公司反复循环，身边的练习生也不断在换，曾经有次只剩下我一个幸存者。”

这么长时间的练习生生活如何坚持下来？刘寅娜笑答：“我妈妈跟我说‘有志者事竟成，所以我继续坚持着，但神奇的是每次想放弃的时候，总会接到一些工作，那时候就会认为‘这真的是我该走的路啊’！”

刘寅娜以《穿透屋顶的High Kick》（左起）出道，代表作包括《秘密花园》、《仁显皇后的男人》及《来自星星的你》。（图/互联网）

在与出道机会多次失之交臂后，她因缘际会下客串演出了电影。尽管戏份不多，她却在那次的经验后决定改变方向成为演员。经历3年下来的大小试镜，她最后在2009年成功透过情境喜剧《穿透屋顶的High Kick》正式出道。那时，她已经27岁了。

大器晚成并不影响刘寅娜的星途，她先以《秘密花园》打开知名度，夺下当年韩国百想艺术大赏电视类女新人奖。之后首次主演《仁显王后的男人》收获收视与口碑，后来在爆款韩剧《来自星星的你》和《鬼怪》中的亮眼表现让她的演艺事业再攀高峰。

除了演戏，刘寅娜曾担任过长达5年的广播DJ、电视节目主持人等，多方位发展。最近一次于公开场合开金口现场演唱是在2019年，天使般甜蜜的嗓音这才让外界想起她多年前的梦想。

金旻载 ── 演员与Rapper只在一线之间

金旻载发现演戏可以抒发情绪，决定改当演员。（图/互联网）

这个名字或许有些陌生，但《鬼怪》里李东旭的幼年时期、《浪漫医生金师傅》中的男护理师等，都是金旻载（Kim Min-jae）饰演过让人印象深刻的配角。1996年出生的他因从小就喜欢音乐，想成为歌手而当起了练习生。偶像没当成，他却在2015年透过电视剧《七颠八起具海拉》以演员的身份成功出道。

（左起）金旻载的代表作包括《鬼怪》、《浪漫医生金师傅》系列、《你喜欢布拉姆斯吗》及《达利和马铃薯汤》。（图/互联网）

被问起成为演员的契机，他曾在采访中表示：“平时不能随意发火，发脾气骂人，不能做任何所心所欲的事，但自从接触表演后，为了成为剧中的角色，发现可以尽情表露情感，情绪也就此得到抒发，觉得非常有趣。”在经历大大小小的配角后，他终于在古装剧《花婆堂：朝鮮婚姻介紹所》担纲男主角，并陆续以《你喜欢布拉姆斯吗》《达利和马铃薯汤》等作品累积人气。

顺遂的演艺发展并没有让他忘记最初的梦想。尽管作为演员出道了，但他2015年时以艺名“Real.be”参加了韩国著名的说唱选秀节目“Show Me The Money 4”，虽然第二轮就遭淘汰，却也让观众看到了他的才华。

唱跳实力兼具的他也不吝啬分享自己的才华。除了演唱戏剧原声带，他曾在综艺节目上展现出专业的舞蹈表演，还与李圣经合体表演热舞，多才多艺非常吸睛。不少网友看了视频都感叹这个组合简直可以直接出道了，外界给予的正面评价也算是间接圆了金旻载的偶像之梦吧！

徐玄振 ── 出道过又怎样

徐玄振过去曾是SM娱乐旗下女团M.I.L.K的主唱。（图/互联网）

与前面提及的演员不同，有“浪漫喜剧女王”之称的徐玄振（Seo Hyun-jin）曾经以SM娱乐女团M.I.L.K出道，但没满2年团体就宣告解散，成了“一片”歌手。被迫单飞后，她一度出现在女团“少女时代”的预备成员名单中。尽管原本要收录在M.I.L.K第二张专辑的主打歌最后成了少女时代的经典出道曲，徐玄振却没能再次以偶像身份出道。

在那之后，她历经了6年的彷徨期。她曾这么回忆：“那时真的不知道自己在瞎忙什么，想重拾传统舞蹈却因为已经转学没办法了，日子不温不火，没有激情也寻找不到意义。”一直到2006年，她接下音乐剧《真善美》的演出机会，当时毫无演技基础的她傻笑问导演该怎么演哭戏，导演气得连骂都骂不出来。惊觉自己能力不足的她开始每周上2次演技课程，足足坚持了4年。

（左起）徐玄振参与过的作品包括《黄真伊》、《一起吃饭吧2》、《又，吴海英》及《你是我的春天》。（图/互联网）

2009年，她离开SM娱乐。没有名气也没有大公司在背后撑腰，所幸好友具惠善慧眼发现了这块璞玉，邀请徐玄振接连演出她所执导的短篇电影，在业界打开知名度。徐玄振后来开始饰演反派配角，拓展戏路。她不怕吃苦，甚至在短片《不稳》中扮演尸体。随着演技发挥稳定，她陆续透过《三剑客》《一起吃饭吧2》等崭露头角，再经由《又，吴海英》《浪漫医生金师傅》《爱上变身情人》奠定女一号地位。

徐玄振受访时曾说：“我常被问及是怎么克服低潮的，我其实也没有克服，就只是一路撑到了现在，剧组想要找演员时我随时都在，把握好每次的机会，说穿了，除此之外我也想不出其他方法了。”

徐玄振过去曾演唱过不少自己主演戏剧的原声带，其中以《又，吴海英》的歌曲让观众最为印象深刻，清脆独特的声线替戏剧加分不少；至于舞蹈，转型成演员后，这个才艺在荧光幕前近乎销声匿迹了。观众只能期待未来哪天可以在徐玄振的戏剧作品中，观赏到她曾苦练多年的舞技。