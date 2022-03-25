《就在今夜》传唱40年 曾遇刺并代表民进党竞选 邱晨不敌病魔

（台北讯）前台湾“丘丘合唱团”团长兼吉他手邱晨，昨天（24日）下午因肝硬化病逝，享寿72岁。金智娟透过经纪人回应，表示与邱晨十多年没有联络，听闻噩耗“很难过 ，很感谢他留下美好的作品。”

邱晨1977年就读大学时就开始投稿民歌作品，他的作品陆续被收录在许多歌手专辑中，例如陈明韶、包美圣等女歌手，传唱校园的歌曲有《小茉莉》《风告诉我》《看我！听我！》等。他大学毕业后曾担任记者，同时也发行第1张专辑《邱晨的季节》，之后他从报社离职。

丘丘合唱团1981年成军，先后推出《就在今夜》《陌生的人》《告别20岁》等3张专辑，团长邱晨也是团体的中心人物，创作多首经典民歌，如《就在今夜》《河堤上的傻瓜》《为何梦见他》等。当时乐坛流行民歌，丘丘合唱团的音乐前卫、独树一格，被认为是见证台湾由校园民歌转向流行音乐的代表性乐团之一，为台湾首支发行专辑的流行乐团，不仅创造出数首经典歌曲，也连带捧红主唱金智娟。

1983年，邱晨因和唱片公司理念不合率先离团，隔年因其他团员相继入伍，丘丘合唱团只好被迫解散。

1983年，邱晨曾因黑道把持秀场，他遭黑道威胁被尖刀刺伤大腿住院，登上了报纸社会版。后来丘丘合唱团因团员嫌隙，邱晨决定自行退团退居幕后，为歌手制作专辑。他2003年起多次担任金曲奖评审，同时他也关注社会议题，多次参与社会运动，用音乐表达想法。

1990年他回到故乡台中东势开启一系列的客语歌曲创作，2003年更代表民进党参选东势镇长，但并未当选。他晚年参与客语电影及电视剧演出，均有令人动容的表现。