李敏镐攻美韩剧上线 男二竟爆性骚过往

（首尔讯）由Apple TV出资的原创韩剧《柏青哥》今天（25日）正式上线，找来李敏镐（Lee Min-ho）、尹汝贞（Youn Yuh-jung）等大咖助阵，甫开播就引起热烈关注。不料，原是欢喜之事，韩媒却爆出男二陈河（Jin Ha）疑似言语性骚扰的过往，他曾在2010年、2011年之间上传偷拍中年妇女尤其是穿着花纹服装的奶奶的照片，图片还搭配意义不明的文字，如“上了年纪的韩国女性很喜欢穿花纹衣服”，且照片至今都还搜寻得到，保存了10年之久，引起韩网一片震惊。

另外还有类似“性感满满的模特儿”“这位模特优秀地消化了性感的装扮”“我正在想象那位女人身体全体连结的点”等带有性骚扰意味的文字。除了令人不太舒服的表达方式，陈河部分文字也带有歧视，形容他所拍摄的奶奶是“金正日妹妹”“长得像鸭子”。

这些照片虽是10年前拍摄，但目前仍搜寻得到，且陈河并未替奶奶们打上马赛克，偷拍行为引起挞伐。讽刺的是，陈河这次在《柏青哥》里饰演的就是男二即尹汝贞的孙子，并在受访时说：“我身为韩裔美籍，可以演出我的家族、祖国的历史感到很开心。”

陈河曾在韩生活过一段时间，后来把重心放在美国，但在韩知名度极低。他这次参与《柏》，才打开国际间的知名度。没想到，戏剧甫上线，他就被挖出不堪过往。