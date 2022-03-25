澎恰恰翻旧账公开“性爱光碟案”真相 称被黑道歌手欺诈400万

（台北讯）66岁澎恰恰纵横演艺圈37载，从邮差改行闯荡星路，足迹遍布主持、歌唱、戏剧、电影，近年来投入音乐剧发展，曾获5座金钟奖。他的演艺生涯看似辉煌，却曾因“光碟案”陷入人生低潮。他曾预告有天要出书公开“光碟案”真相，如今看来时间到了，他开直播频道影射，曾遭黑道歌手郭桂彬表面协调，其实私吞款项，共骗走了近400万新元。台湾苹果新闻网联系郭桂彬，他回应说：“谢谢……随他吧。”

澎恰恰近来在“PG Talk”中开设《怪仙疯济癫》节目，他化身疯癫济公，走喜剧路线，近日一口气拍摄三集影片，找来一个演员扮“郭贵宾”，揭露自己如何被讹诈。

这起“光碟案”发生在2003年8月，女演员卢靓对外称因长期遭澎恰恰骚扰，找友人在台北租屋处装针孔偷拍，拍下澎恰恰和她亲密互动及他的自慰过程，想借此得到金钱补偿。隔年卢靓和叔叔卢照琴拿着偷拍光碟威胁澎恰恰，后来澎恰恰找歌手郭桂彬协调，岂料“后者趁火打劫，转而威胁他”。话说到激动处，澎恰恰饰演的济公气到槌起牆壁，连牆壁上布幕都被扯下。最后字幕打上“8300万”（台币，约400万新元），台媒理解为这是他被讹诈的金额。

最终该事件闹上法院，法官将卢靓依恐吓取财罪判刑，但考量她因长期遭骚扰，才偷拍澎恰恰自慰，将她改判刑2年，比一审减轻8个月；趁机勒索的郭桂彬，则维持一审刑度判刑3年，2人皆已在2010年出狱。一张光碟让澎恰恰人生惨跌谷底，更一度罹患抑郁症。

当时澎恰恰也同样饱受酸民攻击，他也透露“我可以预告……我将来想出一本书，等什么都不做的时候，我会把事件还原。”只为了“告诉大家，人可以多坏。”如今看来他正将怨气借着作品一口气宣泄。