4月份Netflix必追韩剧 真情侣金宇彬申敏儿首合作演人生剧

男神金宇彬病愈后，时隔五年携手女友申敏儿首度同框演出。

NETFLIX已是世界韩迷的追剧圣地，在即将来临的4月份，不必担心追完《社内相亲》、《二十五，二十一》等后会剧荒，实力派电影咖李炳宪、车胜元和李民基等将携手带来更多吸睛的韩剧，而当中最引人瞩目是，男神金宇彬病愈后，时隔五年首度与女友申敏儿同框演出的《我们的蓝调》。

酸甜苦辣的人生故事

男神金宇彬病愈后，时隔五年主演的首部电视剧，更是与“真情侣”申敏儿首次同框出演同部作品，虽然两人在剧内并非饰演情侣，却足以让不少粉丝翘首以盼。

另外，该剧主演更有李炳宪、韩志旼、车胜元、李姃垠、严正花，名副其实的电影咖出演的电视剧，热度和品质都备受保证！

《我们的蓝调》共20集，以温暖的济州岛和冷酷的大海为背景，以单元剧的形式讲述各个人物酸甜苦辣的人生故事，为站在人生各阶段的所有生活送上应援。

《我的出走日记》疗愈人心

如果看过《耀眼》、《又，吴海英》和《我的大叔》，并为这些剧偷偷流下不少眼泪的剧迷，就绝对不能错过这部疗愈剧《我的出走日记》。

该剧由实力派演员李民基、金智媛、李伊和孙锡久共同主演，讲述三姐弟逃离了没有未来的都市生活后，返回故乡“解放”自己，并与一位神秘外地人一起追求幸福生活的故事。

此外，影帝薛景求与《鱿鱼游戏》朴海秀展开的间谍之战，与GOT7朴珍荣共同主演的网络电影《夜叉》，也让人期待；其他必追的韩剧还包括社区小学家长们之间发生的危险关系和妈妈们真正的斗争故事，讲述大人们“友情”的含义的《Green Mothers' Club》；以及韩国搞笑女团Celeb Five为喜剧特辑的素材展开头脑风暴的幕后故事《Celeb Five 会议中》。

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