回看20年成绩单 杨志龙：可以更好

入围《红星大奖2022》“10大最受欢迎男艺人”20强，本地艺人杨志龙坦言很想得奖。

杨志龙昨天（3月24日）接受《新明日报》访问时，表示自己忘了是第几次被提名入围角逐“10大最受欢迎男艺人”，不过，他坦诚自己很想得奖，“谁不想得奖呢？我也很想呀！”

记者问他会像资深艺人陈建彬那样出奇招“请吃鱼”拉票？

他笑着回道：“不会啦！顶多会在社交媒体呼吁粉丝投我一票。不过，我的亲友都说会给我投票。”

今年是杨志龙入行20周年，回看星路，杨志龙说高低起伏都有，若以一句话总结，他说：“可以更好！”

言下之意，20年星途，杨志龙似乎有许多遗憾，甚至感觉不甚如意。但，他告诉记者，即便如此，对于一些曾经经历过的不开心事，他都会忘得一干二净，只会记得开心的事。

提及遗憾，他说：“最遗憾的是，之前拍摄的《我的食习日记》被冷藏了两年，后来却被安排在U频道非黄金时段播出。”

原因何在？

他说：“电视台说节目拍得像纪录片，不适合在黄金时段播映。”

拍摄个人烹饪节目

杨志龙喜欢烹饪，2017年在面簿设立了“Play Kitchen”直播烹饪，可惜当时不盛行直播，后来又进军餐饮业，中西餐都涉足。

对于自己投资餐饮业，杨志龙说：“餐饮业本来风险就大，自己也学了不少。”

此外，杨志龙也希望拍摄个人的烹饪节目，他说：“像方太那样的烹饪节目。”

而电视台最近就为他圆了这个梦想，目前在为电视台的YouTube频道拍摄5分钟的短视频，叫“Ben Yeo Kitchen”，5分钟教人煮简单的菜肴。

未来，他希望自己能进军煮炒、海南鸡饭和鱼头炉生意。

记者问爱烹饪的杨志龙是否有常煮菜给家人吃？

他答道：“只要有空就会下厨。”

不过，他发现最难伺候的是孩子，曾经花了大半天为他们做菜，结果孩子一句“not nice”，影响了他的心情。

“因为那些菜不合他们的口味！”