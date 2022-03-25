12年没拍戏 元斌再露面近看“仍是零瑕疵”

（首尔讯）韩国男神元斌（Won Bin）2010年主演电影《大叔》，横扫各大电影奖影帝奖项，自此淡出娱乐圈。12年来，影迷久久等不到他复出的消息，反而是只要经纪公司释出相关代言的广告，就会掀起热烈讨论。近日，他代言的厂商再度上传一则视频，元斌吃了防腐剂般的帅气五官，带有磁性的嗓音，令影迷直呼“仍是零瑕疵”“真的太帅了”“看的瞬间觉得心脏要炸了”。

元斌为美妆品牌代言，并接受访问谈到品牌的功效、成分，他露出一抹帅笑微笑地说：“希望大家多多爱用。”镜头前的他360度零死角，穿着笔挺的白色西装，宛如白马王子般，举手投足都散发出男神不可挡的魅力，令粉丝惊呼太帅。

元斌连近拍特写都帅气。（视频截图）

尤其是电影《大叔》已经过12年，但元斌帅气外貌完全没变，只是多了一丝丝成熟气息，就连高挑身材都维持得很好。代言广告拍摄的花絮视频公开后，钓出大批粉丝留言：“他真的一辈子都帅气，就算是偶尔出来也是压倒性的”“难以相信他46岁（韩国年龄换算）”“我们等了12年了，快点拍新作品吧”“希望他上一次《刘Quiz》”。

事实上，元斌前阵子曾被传出有望参与戏剧《不可杀：永生之灵》演出，但后来证实只是收到剧本邀约，他本人还没找到一部真正想要回归的作品，该剧男主角后来由李阵郁担纲。