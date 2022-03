图片取自互联网

日本片《在车上》(Drive My Car)是否有望步韩片《寄生上流》(Parasite)之后,勇夺本届奥斯卡的最佳电影、最佳国际电影与最佳导演吗?

或在最佳国际电影突围

《寄》2020年入围六奖夺四奖,本届的《在车上》则角逐包括最佳改编剧本在内的四奖,本地电影人看好《在》有望在最佳国际电影突围,但认为最佳电影机会不大。

影评人黄进远接受《联合早报》访问时说,最佳电影提名共十部,“比往年多了,片子各具特色,竞争激烈,根据一贯奥斯卡‘风向指标’,尽管《在车上》要夺奖有些难度,我仍希望它能延续《寄生上流》和去年赵婷的《游牧人生》(Nomadland)再造辉煌。”

“光”(Lighthouse)负责人谢光龙认为以奥斯卡前得奖纪录来看,《犬之力》(The Power Of The Dog)机会很高,“即便《在车上》得奖机会渺茫,但基于入围奥斯卡的光芒,我希望能鼓励更多人去戏院发现或重温这部精心制作的电影,它讲述了爱、失落、悲伤和继续前进的主题。”

黄进远认为《寄生上流》在奥斯卡异军突起,赵婷的《游牧人生》开着“小房车”当现代游牧民的故事拿下三奖包括最佳电影、最佳导演,再次展现奥斯卡为“多样性”改变而努力。这两部得奖片都聚焦小人物的身不由己或绝望求生,是值得被挖掘的好题材,“好莱坞不拍的,我来拍”,也是外籍导演开拓欧美市场的一个路数。“《在车上》是发生在都市男女的故事,题材有窥探和沟通的难题,人物只能被动地接受一切困境,对自身的存在感到无力。”

日本片过去在最佳国际电影有所斩获,1951年《罗生门》、1954年《地狱门》和1955年《宫本武藏》夺荣誉奖;从1956年至2021年则入围了13次,当中《入殓师》于2008年夺奖。《在车上》有望在相隔14年后,于此项目再捧走小金人。谢光龙说:“机会高。”他也觉得此竞赛单元中的其他片也很优秀,“从不丹的《不丹是教室》(Lunana: A Yak in the Classroom ),丹麦的《漂浪人生》(Flee),到挪威的《世界上最糟糕的人》(The Worst Person In The World)都精美绝伦,值得大家关注。”《在》《漂》《世》在黄金戏院公映。

“戏中戏”具噱头

谢光龙认为最佳改编剧本有机会,“村上春树的文字演绎成电影,加上片中搬演契诃夫的舞台剧,形成独树一帜的多语种电影,《在车上》的多层次戏剧性,创造了超凡的改编。”

黄进远也认为拿下最佳国际电影与改编剧本应该很有机会,《在》专注于弱者的视角,短篇原著被电影化添加了更多的角色和影像技术,情节的铺陈,氛围的营造,画面的构建,配乐的选用,都恰到好处地调动观众情绪,“值得一提的是‘戏中戏’是最大噱头,通过话剧《万尼亚舅舅》让男主角与情夫有交流机会,很新颖和有趣的呈现方式。‘戏中戏'对人性情感的复杂也做了揭示。电影长三小时,就不知道奥斯卡评审是否会买账?”

滨口龙介镜头语言出色

滨口龙介在最佳导演奖项对上《西城故事》(West Side Story)的Steven Spielberg(史提芬司匹堡)和《犬之力》的Jane Campion(珍康萍)等强敌,黄进远认为《在》还是有机会,“滨口龙介功力深厚的镜头语言,对光影细节、台词精准的把控,以及演员们真挚又动人的互动演技,令电影观众体会到人的情感和见解的极限,万千感慨涌上心头。”

谢光龙不确定滨口龙介会否赢得最佳导演奖,“然而他与这些更知名的导演一起提名是一种荣耀,也证明了他是出色的。”

外媒普遍看好《犬之力》

外媒普遍看好《犬之力》有望夺最佳电影,珍康萍夺导演奖,“The New Yorker”认为珍康萍会因为其电影的戏剧性和强度而获胜。“Variety”等认为影帝、后呼声高的是《王者世家》(King Richard)的Will Smith(威尔史密斯)与《塔米菲的眼睛》(The Eyes Of Tammy Faye)的Jessica Chastain(杰西卡查斯坦),两人在奥斯卡风向指标的美国演员工会奖都称帝与后。

第94届奥斯卡颁奖典礼星期一(28日)在5频道与meWatch播出,上午6时30分至8时是红地毯,8时至11时是颁奖礼。