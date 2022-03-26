玄孙婚倒数5天 20万婚礼细节曝光 “保安升级严查宾客”

（首尔讯）韩国“男女神CP”玄彬（Hyun Bin）、孙艺真（Son Ye-jin）2月宣布互订终身，透露3月底举行不公开婚礼，韩媒报道地点在有“韩国最美酒店”美名的首尔华克山庄酒店的欧式庄园“Aston House”，但日期30、31日都有、众说纷纭，双方经纪公司低调不愿证实。今天（26日）有韩媒报道，不少宾客最近都收到喜帖，“玄孙”大婚将在31日新加坡时间早上10点开始。

世纪婚礼将近，已知将由玄彬17年的好友张东健致词献祝福，宾客还有两人的媒人——韩剧《爱的迫降》编剧朴智恩，以及《我的超人爸爸》真人秀前国脚李同国（Lee Dong-gook）。后者的老婆日前在IG限时动态晒出请帖，影坛、体坛跨界友谊意外曝光。韩媒先前报道，玄彬与孙艺真只会邀请双方的亲友，最多宴请200人参加，最近发喜帖时也再三叮咛亲友要彻底保密。

不仅如此，一对新人也要求将保安等级升到最高，每位入内的宾客都会严格核对名单。

在用餐结束后，宾客可以继续留在现场与夫妻同乐，齐度过一整个美好的下午时光。

据知Aston House一天只接1场婚宴，3万6000平方英尺的户外花园最多可接待200名宾客，每人约要价700至800新元，以邀请200名宾客为例，包含场地、餐点、花束布置等费用，一场婚礼约需花费20万新元。华克山庄饭店远离喧闹的市区，被峨嵯山、汉江环绕，地理位置隐密。占地1万5000英尺的2层楼Aston House距离本馆约500公尺，拥有独立车道及大门，从外无法窥视内部状况，是不少银色情侣档的最爱，包括裴勇俊及朴秀珍、池城及李宝英、金喜善及朴株英等大咖都选在此完婚。

在一起近2年的“玄孙CP”传出交往时就有意互订终身，但同为1982年生的2人介意年龄逢九急刹车（韩国使用虚岁），因此暂缓婚期。不过玄彬积极备婚，砸600万新元搬到京畿道九里市峨川洞的“Walkerhill Podovill”4500平方英尺豪宅，外传是未来新婚的爱巢。