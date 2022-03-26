邓丽君“复活”与人互动合唱

（综合讯）巨星邓丽君复活，与人互动交谈合唱？

月前，网络流传一段短视频，视频中可见逝世多年的邓丽君“复活”，现身大荧幕，荧幕前坐着几位年轻观众，只见邓丽君和年轻观众亲切对话互动，甚至合唱《我只在乎你》。

邓丽君以“真人”身份现身演唱，过去十多年在一些大型的演出都有见过，但如今不但“复活现身”，还与现场观众互动交流则十分罕见。

原来这是中国著名的数字王国（Digital Domain）利用先进技术结合科技所创作出来的，这种先进技术被称为“虚拟永生”，也就是人类的精神自我可以以第一人称上传到微生物媒介，让精神永存的一种理论。

邓丽君“复活”现身大荧幕，荧幕前坐着几位年轻观众。（网络）

中国积极发展人工智能

近年来人工智能和数字化的发展，完全数字化复制人类大脑已经不再是天方夜谭。早在2014年，罗马尼亚一间科技公司搜集人的想法、故事，之后进行管理，再创造出一个看似像你的智能化身。到了去年，美国的虚拟人演唱会也轰动了全世界，而中国近年来也积极发展人工智能，这些年来也在一些网络平台的大型演出中利用此技术，进行了许多虚拟的演出，像年初跨年秀中邓丽君与周深合唱《大鱼》，就十分轰动。

在上面所说的那段视频中，就是利用了“虚拟永生”科技，让现场观众与邓丽君对谈互动，进行实时的对话，完全没有时间与空间的限制，就像邓丽君在影片中说：“这是我真实的精神，对我而言没有时间的限制，我也忘了时间。也是因为科技所以让我们可以这样，虽然不在同一个空间，但是我们可以一起互动。”