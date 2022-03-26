吴卓羲被爆“女友彻夜不离面簿传情” 证据指向她

（香港讯）香港女歌手菊梓乔日前被爆出不停出现在41岁吴卓羲位于深井的居所，有邻里住客爆料，自恋情爆出后多次目睹二人经常于该住址前后脚出现，估计二人于上址享受二人世界的生活。两人一直未有对恋情作出回应，唯吴卓羲曾受访时，谈到菊梓乔竟然暗自甜笑，令不少人觉得他们两个真的似在拍拖。

在事件被爆出后，菊梓乔于面簿发文，内容看似谈人生哲理，但不少人认为她是在隔空放闪，尤其是当中一有一句“看准一个人……你一定经历过”。

网民纷纷在贴文中留言：“如果找对一个人，就不要放过……好好珍惜！期待你的好消息”。

两人的恋情最早在去年9月10日传出。当天凌晨4时，为邵氏网剧《廉政狙击》开工的吴卓羲忽然更新微博，没有配相片文字，只发一个“@Hana菊梓乔 ”的贴文，令网民纷纷怀疑二人是否已在拍拖要公开恋情。当时网民就纷纷估计他们是否要公开恋情：“半夜不睡觉，艾特（@）一个女艺人，这是官宣的节奏？”“不禁同时想起十年前张馨予‘错用’吴卓羲账号床照洩蜜”。