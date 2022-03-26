周星驰指他言论“太冷血” 外国机师回应了：断章取义

（综合讯）中国东航MU5735航班21日坠毁，引发全球关注，港星周星驰也罕见上网发声，表达痛心，更公开点名一名外国机师David Newbery，指责对方说“中国人对航安有偏执”是冷血、带有鄙视的言论。对此，Newbery反驳周星驰是“断章取义”。

周星驰23日深夜透过经纪人陈震宇，在微博点名批评Newbery，指出对方接受《时代杂志》访问时，说“The Chinese are a bit paranoid about air safety”（中国人对航空安全有点偏执），认为该言论有鄙视的意味。事实上，Newbery的受访原话是“The Chinese are a bit paranoid about air safety and will go ballistic at this one without a doubt”，意指中国在过去发生多次飞机事故，所以才更加重视航空安全。

周星驰通过经纪人指责机师David Newbery发言冷血。（微博）

大卫纽伯瑞称自己的话被“断章取义”，并解释受访中提到的“The Chinese”是指“中国调查当局”，而不是“中国人”，整句评论的意思是指中国当局的调查工作非常全面严谨，审视航安的范围包括了航机、人员培训及健康状态、天气、航空管制等，并不涉及任何种族歧视，认为周星驰过激的反应才有可能牵扯出种族争议。

David Newbery在《时代杂志》的受访内容。（互联网）

对于被周星驰质问“如果飞机伤亡事故发生在你的家园，难道你们不会紧张和痛心吗”，Newbery回应说，无论事故是发生在哪裡，都对受到事故影响的每个人表示同情，希望可以找出事发原因，并避免再次发生同样的憾事。