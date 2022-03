周星驰指他言论“太冷血” 外国机师回应了：断章取义

(综合讯)中国东航MU5735航班21日坠毁,引发全球关注,港星周星驰也罕见上网发声,表达痛心,更公开点名一名外国机师David Newbery,指责对方说“中国人对航安有偏执”是冷血、带有鄙视的言论。对此,Newbery反驳周星驰是“断章取义”。

周星驰23日深夜透过经纪人陈震宇,在微博点名批评Newbery,指出对方接受《时代杂志》访问时,说“The Chinese are a bit paranoid about air safety”(中国人对航空安全有点偏执),认为该言论有鄙视的意味。事实上,Newbery的受访原话是“The Chinese are a bit paranoid about air safety and will go ballistic at this one without a doubt”,意指中国在过去发生多次飞机事故,所以才更加重视航空安全。

周星驰通过经纪人指责机师David Newbery发言冷血。(微博)

大卫纽伯瑞称自己的话被“断章取义”,并解释受访中提到的“The Chinese”是指“中国调查当局”,而不是“中国人”,整句评论的意思是指中国当局的调查工作非常全面严谨,审视航安的范围包括了航机、人员培训及健康状态、天气、航空管制等,并不涉及任何种族歧视,认为周星驰过激的反应才有可能牵扯出种族争议。

David Newbery在《时代杂志》的受访内容。(互联网)

对于被周星驰质问“如果飞机伤亡事故发生在你的家园,难道你们不会紧张和痛心吗”,Newbery回应说,无论事故是发生在哪裡,都对受到事故影响的每个人表示同情,希望可以找出事发原因,并避免再次发生同样的憾事。