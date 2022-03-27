良辰吉时 Twisted Strings

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

亚洲原创惊悚喜剧影集，共七集，由知名电影导演侯孝贤监制，今晚首播两集。描述虚构的太平市发生一系列离奇死亡事件，七个独立故事相互交错，葬礼、失踪的遗体、危险的游戏和绑架案的真实与虚幻事件交织在吴月女（张艾嘉饰）的记忆中，所有线索在大结局连接拼出整个故事。李康生、谢欣颖、薛仕凌等在不同集数饰演不同角色。

框住这一刻

8频道 晚上10.30

1950到1970年代，本地体育爱好者常去观赛，国家体育场1973年诞生，新加坡首次主办东南亚运动会，加冷人浪也因此诞生。短跑健儿Heather Mercian、Glory Barnabas，还有金牌姑娘陈丽燕，都会在纪录片中现身说法，带动新加坡体坛女将话题的正是刘抗画作《少女和铁饼》。

溢游未尽第三季 Never Ends 3

e乐（新电信Ch11/501） 晚上7.00

跟着主持人廖科溢，到台湾、古巴及加拿大进行主题式的私房旅遊路线，有別于前两季节的冒险与探索，第三季邀请在地向导、资深旅遊达人带入不同视角，深度探索在地历史、文化、美食，以及各种刺激及惊奇的旅遊体验。

无价之保 Pawn

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

主演：成东镒、河智苑、金熙元。两个高利贷业者因单亲妈妈无法还债，便将她的9岁女儿带走当“担保”，不料单亲妈妈是非法移民，被遣返回国，大叔们被迫扛起照顾女孩的角色。