《戴安娜王妃：音乐剧》夺最烂片 前蝙蝠侠逃一劫

与奥斯卡大唱反调的一年一度最烂榜——第42届金酸莓奖(Golden Raspberry Awards)成绩公布了,Netflix出品的《戴安娜王妃:音乐剧》(Diana The Musical)获得“最烂影片”和“最烂女主角”等五项大奖;LeBron James(詹姆斯)演出的《怪物奇兵:全新世代》(Space Jam: A New Legacy)第二烂,获“最烂男主角”与”最烂重拍、照搬或续集“等三奖。2014年凭《药命俱乐部》(Dallas Buyers Club)夺奥斯卡最佳男配角的Jared Leto(杰瑞李透),则因《豪门谋杀案》(House Of Gucci)夺得“最烂男配角奖”。他的突围也让前“蝙蝠侠”Ben Affleck(班艾佛列克)与Mel Gibson(梅尔吉逊)等人逃过一劫。女神卡卡演出的《豪门谋杀案》其实有入围今年的奥斯卡,不过角逐最佳化妆与发型设计奖。

今年奥斯卡入围片《史宾赛》(Spencer)是刻画戴安娜的电影,女主角Kristen Stewart(克里斯汀斯图尔特)还角逐奥斯卡影后,不过也是向戴安娜致敬的《戴安娜王妃:音乐剧》,恐怕让泉下的戴安娜笑不出来,除了夺最烂电影,诠释她的Jeanna de Waal(珍娜·代·瓦尔)也夺最烂影后、Christopher Ashley(克里斯托弗·阿什利)夺“最烂导演奖”、Judy Kaye(朱迪·凯)夺“最烂女配角”,影片也获“最烂剧本”。殊不知,导演阿什利过去还曾凭舞台剧《来自远方》获得托尼奖荣耀。《戴安娜:音乐剧》在豆瓣评分为6.5分,算及格,可见西方与东方观众的评价,还是有落差。

首当主角夺“最烂” 詹姆斯被讥“出道即巅峰”

出身美国篮球员的詹姆斯曾为电视动画配音,演出电影,但首次担任主角的《怪物奇兵:全新世代》,竟夺得“最烂男主角”,因此不少网友调侃道他“出道即巅峰”。

金球奖影后Amy Adams(艾美亚当斯)今年金酸莓奖是双料入围,分别以《窥探》(The Woman in the Window)和《亲爱的艾文汉森》(Dear Evan Hansen)入围最烂女主角、女配角奖,所幸《戴安娜王妃:音乐剧》的女星都帮她拿了。

布鲁斯威利一年八烂片“最威”

个人方面,Bruce Willis(布鲁斯威利)“最威”,他过去一年有八部烂片,包括《终极狩猎团》(Apex)、《终极异噬界》(Cosmic Sin),金酸莓奖干脆为他设立“年度最烂演出”特别奖。大烂片《终极异噬界》成为老布近年的“最烂表演”。