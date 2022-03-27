《戴安娜王妃：音乐剧》夺最烂片 前蝙蝠侠逃一劫

与奥斯卡大唱反调的一年一度最烂榜——第42届金酸莓奖（Golden Raspberry Awards）成绩公布了，Netflix出品的《戴安娜王妃：音乐剧》（Diana The Musical）获得“最烂影片”和“最烂女主角”等五项大奖；LeBron James（詹姆斯）演出的《怪物奇兵：全新世代》（Space Jam: A New Legacy）第二烂，获“最烂男主角”与”最烂重拍、照搬或续集“等三奖。2014年凭《药命俱乐部》（Dallas Buyers Club）夺奥斯卡最佳男配角的Jared Leto（杰瑞李透），则因《豪门谋杀案》（House Of Gucci）夺得“最烂男配角奖”。他的突围也让前“蝙蝠侠”Ben Affleck（班艾佛列克）与Mel Gibson（梅尔吉逊）等人逃过一劫。女神卡卡演出的《豪门谋杀案》其实有入围今年的奥斯卡，不过角逐最佳化妆与发型设计奖。

今年奥斯卡入围片《史宾赛》（Spencer）是刻画戴安娜的电影，女主角Kristen Stewart（克里斯汀斯图尔特）还角逐奥斯卡影后，不过也是向戴安娜致敬的《戴安娜王妃：音乐剧》，恐怕让泉下的戴安娜笑不出来，除了夺最烂电影，诠释她的Jeanna de Waal（珍娜·代·瓦尔）也夺最烂影后、Christopher Ashley（克里斯托弗·阿什利）夺“最烂导演奖”、Judy Kaye（朱迪·凯）夺“最烂女配角”，影片也获“最烂剧本”。殊不知，导演阿什利过去还曾凭舞台剧《来自远方》获得托尼奖荣耀。《戴安娜：音乐剧》在豆瓣评分为6.5分，算及格，可见西方与东方观众的评价，还是有落差。

首当主角夺“最烂” 詹姆斯被讥“出道即巅峰”

出身美国篮球员的詹姆斯曾为电视动画配音，演出电影，但首次担任主角的《怪物奇兵：全新世代》，竟夺得“最烂男主角”，因此不少网友调侃道他“出道即巅峰”。

金球奖影后Amy Adams（艾美亚当斯）今年金酸莓奖是双料入围，分别以《窥探》（The Woman in the Window）和《亲爱的艾文汉森》（Dear Evan Hansen）入围最烂女主角、女配角奖，所幸《戴安娜王妃：音乐剧》的女星都帮她拿了。

布鲁斯威利一年八烂片“最威”

个人方面，Bruce Willis（布鲁斯威利）“最威”，他过去一年有八部烂片，包括《终极狩猎团》（Apex）、《终极异噬界》（Cosmic Sin），金酸莓奖干脆为他设立“年度最烂演出”特别奖。大烂片《终极异噬界》成为老布近年的“最烂表演”。