张兰喊大S“永远的儿媳妇” 晒孙女讯息：暑假就能见面

（台北讯）大S去年11月和汪小菲离婚后，不到3个月火速闪婚旧爱具俊晔，展开新婚生活。不过前婆婆张兰心情似乎五味杂陈，先前在直播中哭诉“要不回孩子”，事后又喊大S是永远的儿媳妇。昨晚她在直播时当着6000多人的面，曝光她和孙女小玥儿的对话，并称孙子孙女放暑假会到中国看她。

大S和汪小菲育有8岁女儿汪希玥和6岁儿子汪希箖，目前在台湾由大S照顾。张兰昨晚直播时罕见曝光和孙女小玥儿的语音对话，一脸幸福地说：“孙女现在大了，越来越懂事了！暑假就能看见他们了，太好了！”小玥儿甜甜奶音让网友大赞可爱，有网友要张兰曝光孙女最新照片，不过大S相当保护一对儿女的隐私，张兰显然也怕惹大S不高兴，“不能在这上面晒孩子的照片，这对他们也不好，私下里我们相处好就行了！”接着有网友问她：“什么时候才能看见孙子孙女呢？”张兰立刻兴奋地说：“暑假吧，他们会过来，念完书后会回来的！”

大S宣布再婚后，前婆婆张兰天天开直播带货，被网友追着问八卦，她日前罕见动怒强调大汪离婚主因不是婆媳问题。有网友要她抢回孙子孙女，但也有网友劝她“放下过去的恩怨，把媳妇大S和2个孙子孙女接回来，一家五口幸福生活多好，希望你们圆满幸福”，她则一改先前强硬态度，回应“宝贝我们没有任何的恩怨，在我心中她永远是我的儿媳妇儿”。