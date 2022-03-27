廖伟雄拟马国种有机榴梿

二度染疫康复，阿灿廖伟雄拟在马国设农场栽种有机榴梿、红毛丹！

目前人在马国的阿灿廖伟雄日前接受《新明日报》访问，记者问候他近况，灿哥透露，虽注射两支疫苗追加剂，仍二度确诊冠病！

“其实即使不检测，身体一不对劲也很容易察觉，像呼吸道疼痛、扁桃腺发炎，重点是懂得怎么减轻痛楚，首次确诊，很快就康复了！”他淡然表示。

冠病痊愈的灿哥，10天后与朋友见面聚餐，还一起唱卡拉OK，两天之后，朋友拍照传他，检测呈“两条线”！

“朋友当然不想‘害’我，但他确诊，我怎么可能落单？果然，我不久后再次确诊！”灿哥说得幽默。

这一次，扁桃腺痛了3天，他形容“有针刺的感觉”，灿哥看了医生，喉腔喷杀菌盐水，他还用蜂胶泡浸在酒精内医治痛处，灿哥说这民间土方他用了10几年，对他个人很管用，但对于确诊者，他认为个人体质不一，问诊听取医生嘱咐最好。

廖伟雄曾趁“马国果王”季节，在当地大口品尝猫山王榴梿。 （网络）

望推广有机技术 种马国特色农作物

碍于疫情，灿哥暂时未能飞中国，不过，这个“马国女婿”计划一箩筐，除了中国，也已计划在马国设“灿神龙场”。

“健康不只是有钱人的专利，每个人都应该享用健康权利，如果有机食品可以降低成本、更普及、价钱更大众化，那谁都能享用有机食品带来的益处，这是我经营有机栽种20年一直有的目标。”

灿哥希望推广有机技术，“现阶段已有集团来找我谈，但细节还得解决（有机农场的面积多大？）大概50英亩（地点设在哪里？）还在物色，必须适宜有机农作物生长的环境。”

问起有机农场落成日期，灿哥希望能在今年或明年展开。

较之中国灿神龙场栽种的亚灿米、养亚灿鸡，灿哥认为既然在马国设立有机工业，就应栽种具备马国特色的农作物，“比如有机榴梿、红毛丹、黄梨、蔬菜，还有很多中草药，保留马国的文化特色。”

记者再问投资数额，灿哥笑说“仍未计算”。

尽管疫情持续，但灿哥的防疫心态很正面：“无论再怎么艰难，终究都会过去，不要看得那么灰，只要不死就有希望，有问题就去面对并解决。”

因为疫情，令全球人士意识到健康比什么都重要，灿哥有感而发：“拥有多少（钱）又怎么样？都是带不走的，受不受苦在于自己健不健康，生活环境受污染是个值得深思的问题，所以我们必须改变自己的生活方式、饮食习惯，令自己活得健康、日子过得有素质。”