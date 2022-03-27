本地导演王艳宾赴菲拍片 “菲国李铭顺”玩命千人围观

疫下飞菲国拍动作片，本地导演王艳宾爆“菲律宾李铭顺”玩命，引来千名粉丝围观！

王艳宾是国产新片《阿莲天使》导演，擅长武术与动作设计，至今在菲律宾拍了20部电影与电视剧，新菲于3月初开放航空VTL，艳宾受邀飞去菲国，担任Netflix动作新片《杀戮的爱》（A Love To Kill）的动作导演。

人在菲律宾的艳宾日前接受《新明日报》访问，透露在当地llo llo（伊洛伊洛市）拍摄20个工作天，与“菲律宾李铭顺”Ian Veneracion、“菲律宾Maggie Q”Andrea Torres合作，动作戏不少。

“‘菲律宾李铭顺’长得高大威猛，看上去粗犷有型，往画面一站就是一张很有质感的脸！”至于“菲律宾Maggie Q”轮廓深邃，五官具备“女神”条件。

令艳宾赞叹的，是菲律宾明星口条很好，全剧对白很多，几乎无NG。

“菲律宾李铭顺”是当地的明星，一展开拍摄就能吸引数千粉丝围观，甚至行驶着的车辆也特意停下追看拍片，吸引力惊人。

疫下拍戏，千人围观，防疫措施可有做足？艳宾透露：“大部分人都会自发自觉地戴上口罩，自律程度算良好。”

剧组演员到政府大厦内的办公楼拍摄，只要有证件就能自由出入，“菲律宾当地的政府与民间组织大力支持电影工业，给予剧组拍摄很大的便利。”

提到剧情，《杀戮的爱》共6集，讲的是杀手集团一杀手人在江湖身不由己，意图退出组织，却遭遇险阻重重，“菲律宾李铭顺”饰演的就是杀手，“菲律宾Maggie Q”则以女警姿态亮相。

问起动作戏，艳宾指出：“他们几乎都是亲自上阵。”这一点令他很欣慰，由于动作都是近距离搏斗，一镜到底，若动用替身随时穿帮。

拍第一场打戏被嫌“杀气不够”

艳宾中途受邀参与《杀》片，之前未参与该片制作会议，飞菲律宾拍《杀戮的爱》第一天，拍摄的动作画面“太美太浪漫”，被嫌杀气不足，在导演要求下重新拍摄。

“第一次拍摄为酝酿气氛，拍了4个多小时，了解剧组需求，重拍时用3个镜头就完成了！”

《杀戮的爱》拍摄引来围观者。（受访者提供）